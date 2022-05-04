Із Запорізької області відбудеться евакуація цивільних

У середу, 4 травня, планується евакуація цивільного населення з Токмака та Василівки до Запоріжжя.
Про це повідомляє міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
За словами чиновниці, евакуація з Токмака відбудеться о 15.00 на виїзді з міста. Місце збору – колишнє кафе «Нірвана».
Евакуація із Василівки відбудеться на блок-посту «Тарілка», розповіла Верещук. Час збору – 14:00
Міністр запевнила, що евакуація обов'язково відбудеться.
Як відомо, вчора, 3 травня, війська рф не дозволили провести евакуацію з Токмака та Василівки, порушивши всі домовленості.
Про місце та час евакуації з Токмака та Василівки українська та російська сторона домовлялися ще 2 травня.
За словами чиновниці, евакуація з Токмака відбудеться о 15.00 на виїзді з міста. Місце збору – колишнє кафе «Нірвана».
Евакуація із Василівки відбудеться на блок-посту «Тарілка», розповіла Верещук. Час збору – 14:00
Міністр запевнила, що евакуація обов'язково відбудеться.
Як відомо, вчора, 3 травня, війська рф не дозволили провести евакуацію з Токмака та Василівки, порушивши всі домовленості.
Про місце та час евакуації з Токмака та Василівки українська та російська сторона домовлялися ще 2 травня.
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