Із Запорізької області відбудеться евакуація цивільних

14:55 04 травня Київ, Україна

У середу, 4 травня, планується евакуація цивільного населення з Токмака та Василівки до Запоріжжя.

Про це повідомляє міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.



За словами чиновниці, евакуація з Токмака відбудеться о 15.00 на виїзді з міста. Місце збору – колишнє кафе «Нірвана».



Евакуація із Василівки відбудеться на блок-посту «Тарілка», розповіла Верещук. Час збору – 14:00



Міністр запевнила, що евакуація обов'язково відбудеться.



Як відомо, вчора, 3 травня, війська рф не дозволили провести евакуацію з Токмака та Василівки, порушивши всі домовленості.



Про місце та час евакуації з Токмака та Василівки українська та російська сторона домовлялися ще 2 травня.