Через вибух на Кримському мості створять урядову комісію

10:55 08 жовтня Київ, Україна

Кремлівський лідер путін доручив створити урядову комісію через надзвичайну подію на Кримському мосту.



Про це повідомив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ.



За його словами, до складу комісії увійдуть також голови Краснодарського краю та Криму, представники Росгвардії, ФСБ, МВС.



Пєсков зазначив, що путін отримав доповіді про ситуацію.



Спікер Коемля також повідомив, що глави МНС та Мінтрансу Росії виїхали на місце інциденту.



Як повідомлялося, вранці 8 жовтня на залізничній гілці Кримського мосту спалахнула сильна пожежа. Там спалахнула цистерна з паливом.



Рух Кримським мостом повністю закритий, готується запуск поромної переправи через протоку.



У Росії вже озвучили свою версію пожежі на Кримському мосту. Займання семи паливних цистерн залізничного складу нібито спровокував вибух вантажного авто.