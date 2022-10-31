З України вийшли 12 суден із 355 тис. тонн агропродукції

11:50 31 жовтня Київ, Україна

З портів Великої Одеси вийшли 12 суден із 355 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.

Про це повідомляє Мінінфраструктури вранці у понеділок.

Вказано, що серед цих кораблів судно Ikaria Angel із пшеницею для Ефіопії, яка перебуває на межі голоду. Це вже сьоме судно, зафрахтоване у рамках Всесвітньої продовольчої програми під егідою ООН.

При цьому представники ООН та Туреччини ведуть переговори з делегацією росії та продовжують шукати рішення для повноцінної реалізації зернової угоди.
 
"Згідно з пропозицією Об'єднаного Координаційного центру (ОКЦ) представники ООН та Туреччини передбачають роботу 10 інспекційних груп для перевірки 40 суден. Така пропозиція була прийнята представниками України. Представники росії були проінформовані", - йдеться в повідомленні.
 
Крім того, дозволено прохід до українських портів під завантаження чотирьом суднам, які напередодні пройшли інспекцію ОКЦ за участю всіх сторін, включаючи представників росії.