З України вийшли 12 суден із 355 тис. тонн агропродукції

11:50 31 жовтня Київ, Україна





Про це повідомляє Мінінфраструктури вранці у понеділок.



Вказано, що серед цих кораблів



При цьому представники ООН та Туреччини ведуть переговори з делегацією росії та продовжують шукати рішення для повноцінної реалізації зернової угоди. З портів Великої Одеси вийшли 12 суден із 355 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.Про це повідомляє Мінінфраструктури вранці у понеділок.Вказано, що серед цих кораблів судно Ikaria Angel із пшеницею для Ефіопії, яка перебуває на межі голоду. Це вже сьоме судно, зафрахтоване у рамках Всесвітньої продовольчої програми під егідою ООН При цьому представники ООН та Туреччини ведуть переговори з делегацією росії та продовжують шукати рішення для повноцінної реалізації зернової угоди.

"Згідно з пропозицією Об'єднаного Координаційного центру (ОКЦ) представники ООН та Туреччини передбачають роботу 10 інспекційних груп для перевірки 40 суден. Така пропозиція була прийнята представниками України. Представники росії були проінформовані", - йдеться в повідомленні.

Крім того, дозволено прохід до українських портів під завантаження чотирьом суднам, які напередодні пройшли інспекцію ОКЦ за участю всіх сторін, включаючи представників росії.