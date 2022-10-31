З України вийшли 12 суден із 355 тис. тонн агропродукції

З портів Великої Одеси вийшли 12 суден із 355 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.
Про це повідомляє Мінінфраструктури вранці у понеділок.
Вказано, що серед цих кораблів судно Ikaria Angel із пшеницею для Ефіопії, яка перебуває на межі голоду. Це вже сьоме судно, зафрахтоване у рамках Всесвітньої продовольчої програми під егідою ООН.
При цьому представники ООН та Туреччини ведуть переговори з делегацією росії та продовжують шукати рішення для повноцінної реалізації зернової угоди.
Про це повідомляє Мінінфраструктури вранці у понеділок.
Вказано, що серед цих кораблів судно Ikaria Angel із пшеницею для Ефіопії, яка перебуває на межі голоду. Це вже сьоме судно, зафрахтоване у рамках Всесвітньої продовольчої програми під егідою ООН.
При цьому представники ООН та Туреччини ведуть переговори з делегацією росії та продовжують шукати рішення для повноцінної реалізації зернової угоди.
Крім того, дозволено прохід до українських портів під завантаження чотирьом суднам, які напередодні пройшли інспекцію ОКЦ за участю всіх сторін, включаючи представників росії.
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