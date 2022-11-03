З українських портів вийшли ще 6 суден із агропродукцією

11:08 03 листопада Київ, Україна

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар повідомив, що після поновлення роботи "зернового коридору" ще шість суховантажних суден із агропродукцією залишили українські порти.



Про це турецький міністр сказав під час відвідин командного пункту 3-ї піхотної дивізії Збройних сил Туреччини, повідомляє турецька державна агенція Anadolu.



За словами Акара, після того, як Росія оголосила про призупинення участі в чорноморській зерновій ініціативі, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провів серію телефонних розмов зі своїми колегами з Росії та України.

"Я, у свою чергу, переговорив з міністром оборони Росії сергієм шойгу, міністром оборони України Олексієм Резніковим і міністром інфраструктури України Олександром Кубраковим. Ми зазначили, що зернова ініціатива відповідає інтересам усіх сторін та її зрив призведе лише до негативних наслідків.. Переговори дали позитивні результати. Президент Туреччини напередодні повідомив про поновлення роботи "зернового коридору". Після цього українські порти залишили ще шість судів", - сказав Акар.

Таким чином, кількість суден, що вийшли з українських портів, з початку дії зернової ініціативи досягла 426. Загалом вивезено 9,7 млн. тонн агропродукції, додав Акар.



Як відомо, 2 листопада росія передумала і повернулася до "зернової угоди".



У міноборони окупантів заявили, що росія отримала "письмові гарантії" від України щодо невикористання зернового коридору для ведення бойових дій проти Росії.



Пізніше президент Росії Володимир Путін заявив, що москва може вийти з Чорноморської зернової ініціативи у випадку, якщо Україна порушить надані нею гарантії не використовувати "зерновий коридор" для атак на Чорноморський флот Росії.



У МЗС України спростували заяву президента Росії Володимира Путіна про те, що нібито Україна взяла якісь нові зобов'язання щодо виконання "зернової угоди".