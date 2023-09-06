З села Урожайне евакуйовані останні цивільні

08:30 17 серпня Київ, Україна

З села Урожайне, яке розташоване в Донецькій області, що звільнилося від російської окупації, успішно евакуйовано останніх мирних жителів.



Про це повідомив керівник Великоновосілківської селищної військової адміністрації Сергій Ященко.

"Це останній населений пункт із нашої громади, який звільнений від російської окупації. Громаду звільнено повністю", - зазначив Ященко.



За його словами, останньою родиною, яка була евакуйована, стали чоловік, жінка та їхній повнолітній син. На цей момент вони знаходяться в безпечному місці, де їм надано психологічну підтримку та надані всі необхідні умови.



Начальник адміністрації також розповів, що в Урожайному було знищено школу, житлові будинки та медичний пункт. Практично всі будинки отримали руйнування.

"Це було досить велике селище. Станом на перше січня 2022 року у населеному пункті проживала тисяча мешканців. На момент окупації - залишалися близько пів тисячі людей, коли почалися активні бойові дії, люди виїжджали", - розповів Ященко.

Наразі Урожайне перебуває у зоні активних бойових дій, тому тимчасово призупинено подання документів на відшкодування збитків від руйнувань.