З села Урожайне евакуйовані останні цивільні

З села Урожайне, яке розташоване в Донецькій області, що звільнилося від російської окупації, успішно евакуйовано останніх мирних жителів.
Про це повідомив керівник Великоновосілківської селищної військової адміністрації Сергій Ященко.
Про це повідомив керівник Великоновосілківської селищної військової адміністрації Сергій Ященко.
За його словами, останньою родиною, яка була евакуйована, стали чоловік, жінка та їхній повнолітній син. На цей момент вони знаходяться в безпечному місці, де їм надано психологічну підтримку та надані всі необхідні умови.
Начальник адміністрації також розповів, що в Урожайному було знищено школу, житлові будинки та медичний пункт. Практично всі будинки отримали руйнування.
Наразі Урожайне перебуває у зоні активних бойових дій, тому тимчасово призупинено подання документів на відшкодування збитків від руйнувань.
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