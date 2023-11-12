Із Сектору Гази до Кишинева прибули 145 евакуйованих громадян України

11:13 12 листопада Київ, Україна

Триває евакуація українців із зони воєнних дій в Ізраїлі та Секторі Гази. Станом на 11 листопада із Сектору Гази вдалося вивезти 214 українців. Загалом посольство отримало близько 360 звернень від українців, які хочуть евакуюватися з Гази.

Учора, 11 листопада, ще одна група громадян України, евакуйованих із Сектору Гази, прибула до Молдови. Незабаром вони будуть на території України. Про це у Telegram повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони.

"155 осіб, яких у рамках місії ГУР МО України та МЗС України евакуювали із Сектору Гази, прибули до аеропорту Кишинева рейсом з Єгипту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що із зони конфлікту врятовано 145 громадян України, дев'ять громадян Молдови та один палестинець.

Серед евакуйованих багато сімей з дітьми, а також одна громадянка України, яка має онкологічне захворювання. Після прибуття до столиці Молдови жінку було негайно доставлено каретою швидкої допомоги на один із пунктів пропуску з Україною, де її зустріла бригада медиків і довезла до лікарні в Одесі.

"Операція з порятунку наших співгромадян на Близькому Сході продовжується", - додали в ГУР.

Раніше МЗС підтвердило загибель чотирьох українців у Газі, з них троє дітей. Ще шість громадян України отримали поранення.