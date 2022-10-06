З портів України вийшли вісім суден із агропродукцією

З українських портів Чорноморськ та Південний у четвер, 6 жовтня, вийшли вісім суден, навантажених 137,8 тис. тонн української агропродукції.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.
Зазначається, що від причалів порту Південний вийшли балкери HASAN G, UMIT G та танкер MERA.
З порту Чорноморськ - ANASTASIA, FALCON S, SERENITY IBTIHAJ, MAGNOLIA, SILVER LADY.
Усього за час дії зернового коридору було експортовано 6,39 млн тонн агропродукції. З українських портів вийшли 282 судна з агропродукцією, яка була спрямована до країн Азії, Європи та Африки.
З порту Чорноморськ - ANASTASIA, FALCON S, SERENITY IBTIHAJ, MAGNOLIA, SILVER LADY.
Усього за час дії зернового коридору було експортовано 6,39 млн тонн агропродукції. З українських портів вийшли 282 судна з агропродукцією, яка була спрямована до країн Азії, Європи та Африки.
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