З портів України вийшли вісім суден із агропродукцією

13:17 06 жовтня Київ, Україна

З українських портів Чорноморськ та Південний у четвер, 6 жовтня, вийшли вісім суден, навантажених 137,8 тис. тонн української агропродукції.



Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

"Зернова ініціатива": 8 суден із 137,8 тис. тонн агропродукції вийшли з українських портів до країн Азії та Європи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що від причалів порту Південний вийшли балкери HASAN G, UMIT G та танкер MERA.



З порту Чорноморськ - ANASTASIA, FALCON S, SERENITY IBTIHAJ, MAGNOLIA, SILVER LADY.



Усього за час дії зернового коридору було експортовано 6,39 млн тонн агропродукції. З українських портів вийшли 282 судна з агропродукцією, яка була спрямована до країн Азії, Європи та Африки.