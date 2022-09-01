Вранці 5 серпня з портів України вирушив перший караван суден із українським зерном.
Про це повідомив у Facebook міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
Він уточнив, що на борту трьох балкерів NAVI STAR, ROJEN та POLARNET знаходиться 57 тисяч тонн кукурудзи, яка прямує до Туреччини, Великобританії та Ірландії.
Він уточнив, що на борту трьох балкерів NAVI STAR, ROJEN та POLARNET знаходиться 57 тисяч тонн кукурудзи, яка прямує до Туреччини, Великобританії та Ірландії.
Кубраков зазначив, що Україна планує забезпечити здатність портів обробляти понад 100 суден на місяць.
Він також додав, що вивезення 20 мільйонів тонн урожаю минулого року прискорить експорт нового та покращить продовольчу ситуацію у світі.
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