11:00 05 серпня Київ, Україна

Вранці 5 серпня з портів України вирушив перший караван суден із українським зерном.

Про це повідомив у Facebook міністр інфраструктури Олександр Кубраков.



Він уточнив, що на борту трьох балкерів NAVI STAR, ROJEN та POLARNET знаходиться 57 тисяч тонн кукурудзи, яка прямує до Туреччини, Великобританії та Ірландії.

"Сьогоднішнім караваном відновлено судноплавство з порту Чорноморськ.. Розраховуємо, що гарантії безпеки наших партнерів з ООН та Туреччини працюватимуть і надалі, а експорт продовольства з наших портів стане стабільним та прогнозованим для всіх учасників ринку", - наголосив глава Мінінфраструктури.

Кубраков зазначив, що Україна планує забезпечити здатність портів обробляти понад 100 суден на місяць.

"Хоча "зерновий коридор" вже запрацював на вихід, наша мета - повноцінна робота портів в обидва напрямки. Ми отримуємо заявки судновласників, які готові заходити до наших портів під навантаження і перший захід очікується вже завтра. Наша мета - три і більше мільйонів тонн експорту агропродукції щомісяця з портів Одеса, Чорноморськ та Південний", - заявив міністр.

Він також додав, що вивезення 20 мільйонів тонн урожаю минулого року прискорить експорт нового та покращить продовольчу ситуацію у світі.