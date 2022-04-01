З Польщі масово повертаються на батьківщину українські біженці

19:32 01 квітня Київ, Україна

З різних причин із Польщі почали повертатися українські біженці. У прикордонних містах Польщі розпочався зворотний потік людей у бік української території.

Про це пише Politico.



Згідно з останніми даними прикордонної служби Польщі, 28 березня близько 12 тисяч людей повернулися на українську територію. Загалом за весь час після російського вторгнення в Україну поїхали 370 тисяч людей.



Зазначається, що у Перемишлі на залізничному вокзалі утворилися довгі черги перед поїздами, що курсують до Львова, Києва та Одеси.. Примітно, що одразу після початку війни вони поверталися в Україну порожніми.



Волонтери, які допомагають українським біженцям на кордоні, кажуть, що причини повернення можуть бути дуже різними.



"У деяких біженців скінчилися гроші, а інші не змогли знайти доступне житло за межами спеціальних таборів. Загалом це люди, які не змогли знайти роботу чи житло. Інших обдурили і вони втратили багато грошей у Польщі", - зазначили волонтери.