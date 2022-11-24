З полону рашистів повернули ще 50 українських захисників

17:24 24 листопада Київ, Україна

Сьогодні, 24 листопада, із російського полону повернули 50 українських військових, у тому числі захисників Маріуполя, полонених із острова Зміїний та Чорнобильської атомної електростанції.



Про це повідомляє голова Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram.

"Вдалося повернути з російського полону 50 українських воїнів. 20 нацгвардійців, 12 хлопців із ВМС, 10 бійців ЗСУ, 6 із ДПСУ, 2 з ТРО.



Серед них двоє офіцерів та 48 рядових та сержантів”.



Він уточнив, що вдалося повернути 19 захисників Маріуполя, 12 з яких було евакуйовано з "Азовсталі", а також 15 полонених із ЧАЕС та 7 з острова Зміїний.



