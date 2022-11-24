З полону рашистів повернули ще 50 українських захисників

Сьогодні, 24 листопада, із російського полону повернули 50 українських військових, у тому числі захисників Маріуполя, полонених із острова Зміїний та Чорнобильської атомної електростанції.
Про це повідомляє голова Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram.
Про це повідомляє голова Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram.
Він уточнив, що вдалося повернути 19 захисників Маріуполя, 12 з яких було евакуйовано з "Азовсталі", а також 15 полонених із ЧАЕС та 7 з острова Зміїний.
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