08:48 27 травня Київ, Україна

Після успішного рейду Російського добровольчого корпусу та легіону Свобода Росії по Білгородській області кілька прикордонних селищ області були покинуті російською владою. Про це в ефірі телеканалу Перший заявив представник ГУР Андрій Юсов.

"Є кілька селищ на прикордонні, з яких фактично відійшла рашистська влада, в принципі там зараз немає жодної влади. Але якщо говорити про діяльність руху опору та російських представників добровольців-повстанців, то вони зараз активно діють, у тому числі й у столичному регіоні”, – заявив Юсов.

При цьому він не уточнив, про які саме населені пункти йдеться.

Юсов додав, що операція РДК та ЛСР показали всьому світу, що "король голий", кремлівський режим виснажений і не може організувати захист своїх кордонів, а тим часом "повстання лише набирає обертів та масштабів".

Нагадаємо, 22 травня влада Білгородської області росії заявила, що до прикордонного Грайворонського району нібито увійшла "українська диверсійно-розвідувальна група". У трьох селах начебто відбулися бої. У регіоні близько доби діяв режим контртерористичної операції.

Російський добровольчий корпус та легіон Свобода Росії заявили про початок операції в Білгородській області зі звільнення росії від режиму володимира путіна.

Пізніше командир РДК Денис White Rex розповів, що Російський добровольчий корпус і легіон "Свобода Росії" зайшли в Білгородську область росії на 42 км вглиб, найактивніша фаза їхніх дій позаду, проте операція ще триває.