Після успішного рейду Російського добровольчого корпусу та легіону Свобода Росії по Білгородській області кілька прикордонних селищ області були покинуті російською владою. Про це в ефірі телеканалу Перший заявив представник ГУР Андрій Юсов.
При цьому він не уточнив, про які саме населені пункти йдеться.
Юсов додав, що операція РДК та ЛСР показали всьому світу, що "король голий", кремлівський режим виснажений і не може організувати захист своїх кордонів, а тим часом "повстання лише набирає обертів та масштабів".
Нагадаємо, 22 травня влада Білгородської області росії заявила, що до прикордонного Грайворонського району нібито увійшла "українська диверсійно-розвідувальна група". У трьох селах начебто відбулися бої. У регіоні близько доби діяв режим контртерористичної операції.
Російський добровольчий корпус та легіон Свобода Росії заявили про початок операції в Білгородській області зі звільнення росії від режиму володимира путіна.
Пізніше командир РДК Денис White Rex розповів, що Російський добровольчий корпус і легіон "Свобода Росії" зайшли в Білгородську область росії на 42 км вглиб, найактивніша фаза їхніх дій позаду, проте операція ще триває.
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