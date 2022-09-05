З морських портів України вийшли ще три судна з агропродукцією

Вранці у понеділок із морських портів України вийшли ще три судна з агропродукцією.
Про це 5 вересня повідомляє Міністерство національної оборони Туреччини.
Завершивши підготовку в українських портах, сьогодні вранці з порту вийшли ще три кораблі, йдеться у повідомленні відомства.
Як відомо, постачання агропродукції з портів України продовжується під контролем Спільного координаційного центру у Стамбулі.
Завершивши підготовку в українських портах, сьогодні вранці з порту вийшли ще три кораблі, йдеться у повідомленні відомства.
Як відомо, постачання агропродукції з портів України продовжується під контролем Спільного координаційного центру у Стамбулі.
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