З морських портів України вийшли ще три судна з агропродукцією

13:30 05 вересня Київ, Україна

Вранці у понеділок із морських портів України вийшли ще три судна з агропродукцією.

Про це 5 вересня повідомляє Міністерство національної оборони Туреччини.



Завершивши підготовку в українських портах, сьогодні вранці з порту вийшли ще три кораблі, йдеться у повідомленні відомства.



Як відомо, постачання агропродукції з портів України продовжується під контролем Спільного координаційного центру у Стамбулі.