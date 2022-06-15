З МЗС Китаю звільнили головного проросійського дипломата

13:16 15 червня Київ, Україна

Заступник міністра закордонних справ Ле Юйчен - один із небагатьох працівників МЗС, який публічно виступав на захист росії після вторгнення в Україну, був звільнений з міністерства.





Володіючи російською мовою і працювавши у Радянському Союзі, а потім бувши третьою людиною МЗС, коли росія і Китай активно зближалися, Ле Юйчен переведений на посаду заступника голови Державного управління радіомовлення і телебачення КНР. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на заяву китайського уряду.Володіючи російською мовою і працювавши у Радянському Союзі, а потім бувши третьою людиною МЗС, коли росія і Китай активно зближалися, Ле Юйчен переведений на посаду заступника голови Державного управління радіомовлення і телебачення КНР.

«Рішення Пекіна повністю видалити Ле Юйчена із системи МЗС може відображати занепокоєння лідерів Комуністичної партії тим, що Китай надто зблизився з росією, яка вторглася в Україну і завдала шкоди зв'язкам із Заходом та всій світовій економіці», - каже Ніл Томас, аналітик Китаю в Eurasia Group.

Можливо, китайському МЗС тепер потрібні лідери, схильніші до розвитку відносин із США та Євросоюзом, розмірковує він, застерігаючи, що справжні причини відставки Ле Юйчена встановити неможливо через закритість китайських політичних еліт.



Ле Юйчен вважався одним із головних претендентів на пост глави МЗС КНР замість 68-річного Ван І. Той може піти на підвищення і обійняти посаду члена політбюро, замінивши 72-річного Ян Йечі, який йде на пенсію.



У березні, незабаром після російського вторгнення, Ле Юйчен звинуватив США у розв'язанні війни в Україні. Він заявив, що на трагедії наживаються «аморальні та безвідповідальні» торговці зброєю, банкіри та магнати.



У квітні на зустрічі з послом росії в Пекіні Андрієм Денисовим він пообіцяв, що Китай збереже «стратегічні відносини» з кремлем, хоч би яким був міжнародний політичний ландшафт.



Швидше за все, кар'єра Ле Юйчена завершується, каже Томас із Eurasia Group: наступного року йому виповниться 60, і оскільки міністерський пост йому вже не світить, йому доведеться піти на пенсію.