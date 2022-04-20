З Лисичанська евакуюють лежачих, колясочників, глухонімих, незрячих людей, - Гайдай

06:49 20 квітня Київ, Україна

22 квітня відбудеться евакуація лежачих, колясочників, глухонімих, незрячих людей, а також їхніх домашніх тварин



Голова Луганської ОВ Сергій Гайдай розповів, що 22 квітня відбудеться евакуація людей з обмеженими можливостями з Лисичанського міського територіального товариства.



«Поруч із вами виявилося багато людей, які не можуть подбати про себе, мають обмежені можливості, що лежать, покинуті родичами. Поки що існує єдина можливість дати цим людям шанс на порятунок, шанс на життя!», - написав Гайдай.



За словами голови ОВА, 22 квітня відбудеться евакуація лежачих, візочків, глухонімих, незрячих людей, а також їхніх домашніх тварин.



Контактний номер телефону для довідок – 0506477818.