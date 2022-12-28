З Кремінної виїжджають російські сили - Гайдай
11:41 28 грудня Київ, Україна
Із захопленої Кремінної Луганської області поїхали російське військове командування та росіяни, які приїхали туди на роботу. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай
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"Крім військового командування росії, Кремінну вже покинули росіяни, які приїжджали працювати в місті. Коли ми деокупуємо Кремінну, настане черга інших луганських міст, адже вони зруйновані настільки, що не придатні до оборони", - зазначив Гайдай.
Глава ОВА передбачає два варіанти подальших подій.
"Після звільнення Кремінної є два варіанти розвитку подій: крокувати на Старобільськ - головний логістичний центр області, або допомогти Бахмуту та йти на Рубіжне та Сєвєродонецьк, щоб розколоти рашистське угруповання на цьому напрямі", - зазначає Гайдай.
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