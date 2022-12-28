З Кремінної виїжджають російські сили - Гайдай

11:41 28 грудня Київ, Україна

Із захопленої Кремінної Луганської області поїхали російське військове командування та росіяни, які приїхали туди на роботу. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
 
"Крім військового командування росії, Кремінну вже покинули росіяни, які приїжджали працювати в місті. Коли ми деокупуємо Кремінну, настане черга інших луганських міст, адже вони зруйновані настільки, що не придатні до оборони", - зазначив Гайдай.
 
Глава ОВА передбачає два варіанти подальших подій.
 
"Після звільнення Кремінної є два варіанти розвитку подій: крокувати на Старобільськ - головний логістичний центр області, або допомогти Бахмуту та йти на Рубіжне та Сєвєродонецьк, щоб розколоти рашистське угруповання на цьому напрямі", - зазначає Гайдай.