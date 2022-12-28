З Кремінної виїжджають російські сили - Гайдай

"Крім військового командування росії, Кремінну вже покинули росіяни, які приїжджали працювати в місті. Коли ми деокупуємо Кремінну, настане черга інших луганських міст, адже вони зруйновані настільки, що не придатні до оборони", - зазначив Гайдай.