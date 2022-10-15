З кого формують мобілізаційний ресурс у Росії - Наєв

12:24 15 жовтня Київ, Україна

Підготовлений мобілізаційний ресурс російської федерації становить приблизно до двох мільйонів осіб, і Москва має намір збільшувати кількість мобілізованих. Про це у п'ятницю, 14 жовтня, в ефірі телемарафону сказав генерал-лейтенант Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил ЗСУ.

"Загалом у Росії підготовлений мобілізаційний ресурс - приблизно до 2 мільйонів чоловік. А весь їхній мобілізаційний ресурс - близько 29 мільйонів чоловік. Росіяни у прагненні досягти тих цілей, які вони ставлять перед собою, підвищуватимуть кількість мобілізованих. Тому ми маємо очікувати таку ситуацію і бути готовими для вирішення її на наших умовах", - сказав він.

Наєв пояснив, що підготовлений мобілізаційний ресурс - це особи, які нещодавно були звільнені з військової служби та брали участь у тренуваннях та військових зборах.

При цьому він наголосив, що Україна все одно матиме перевагу на полі бою, якщо вчасно та в необхідній кількості отримає зброю від західних партнерів.

"Звичайно, в цій боротьбі ресурсів західна зброя більш нова, високоточна.. Якщо ми вчасно отримаємо необхідну кількість озброєння та військової техніки, то перевага буде на нашому боці", - зазначив Наєв.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, втрати армії Росії перевищили 64 000 осіб.