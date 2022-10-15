З кого формують мобілізаційний ресурс у Росії - Наєв

Підготовлений мобілізаційний ресурс російської федерації становить приблизно до двох мільйонів осіб, і Москва має намір збільшувати кількість мобілізованих. Про це у п'ятницю, 14 жовтня, в ефірі телемарафону сказав генерал-лейтенант Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил ЗСУ.
Наєв пояснив, що підготовлений мобілізаційний ресурс - це особи, які нещодавно були звільнені з військової служби та брали участь у тренуваннях та військових зборах.
При цьому він наголосив, що Україна все одно матиме перевагу на полі бою, якщо вчасно та в необхідній кількості отримає зброю від західних партнерів.
Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, втрати армії Росії перевищили 64 000 осіб.
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