З держбюджету на вакцинацію "перемістили" додаткові 6,5 млрд грн

16:48 14 квітень Київ, Україна

Перерозподіл матеріальних витрат державного бюджету в сфері охорони здоров'я звільнив додаткові 6,5 млрд гривень для прискорення програми вакцинації.

Про це йдеться в постанові Кабміну від 14 квітня 2021 року № 338.



Документом передбачено скорочення обсягу видатків за програмою 2308060 "Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення" на суму 6,5 млрд гривень.



У той самий час передбачено збільшення обсягу видатків за програмою 2301270 "Проведення вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2" в сумі 6,5 млрд гривень.