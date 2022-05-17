З Німеччини в Україну прибули тисячі гранатометів та мін

17:25 17 травня Київ, Україна

За останні два тижні з Німеччини в Україну прибули 2450 ручних протитанкових гранатометів та кілька тисяч хв.

Йдеться про 1600 протитанкових мін спрямованої дії PARM/DM22 та 3000 протитанкових протиднищових мін DM31.



Стверджується, що "інформацію про нові постачання підтвердили в українських урядових колах". При цьому Україна замовила та сплатила RGW-90 безпосередньо у німецького виробника, а міни, "мабуть", надходять зі складів бундесверу.



Видання пише, що Берлін уже поставив ЗСУ в основному протитанкові засоби, бронетехніку, мільйони патронів різного калібру та вибухівку..



У списках постачання також значаться 15 одиниць протибункерної зброї, так званих "бункерних кулаків" або дистанційних детонаторів для вибухових пристроїв.