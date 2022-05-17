З Німеччини в Україну прибули тисячі гранатометів та мін

17:25 17 травня Київ, Україна

За останні два тижні з Німеччини в Україну прибули 2450 ручних протитанкових гранатометів та кілька тисяч хв.

 
Йдеться про 1600 протитанкових мін спрямованої дії PARM/DM22 та 3000 протитанкових протиднищових мін DM31.

Стверджується, що "інформацію про нові постачання підтвердили в українських урядових колах". При цьому Україна замовила та сплатила RGW-90 безпосередньо у німецького виробника, а міни, "мабуть", надходять зі складів бундесверу.

Видання пише, що Берлін уже поставив ЗСУ в основному протитанкові засоби, бронетехніку, мільйони патронів різного калібру та вибухівку..

У списках постачання також значаться 15 одиниць протибункерної зброї, так званих "бункерних кулаків" або дистанційних детонаторів для вибухових пристроїв.
 
"Однак поки поставки важкого озброєння не почалися.. Panzerhaubitze 2000 очікується не раніше липня. Постачання анонсованих зенітних установок Гепард також затягується, тому що боєприпаси доводиться шукати по всьому світу», – йдеться у повідомленні.