З чого видно, що росіяни мають гостру нестачу боєприпасів – ISW

11:42 01 січня Київ, Україна

Армія країни-агресора Росії в Україні зазнає серйозного дефіциту артилерійських боєприпасів. Снарядний "голод" унеможливлює просування окупантів під Бахмутом на Донеччині. Про це у новому аналітичному звіті заявив Інститут вивчення війни (ISW).

Росія, мабуть, неспроможна на великомасштабні наступальні чи оборонні операції та інших фронтах. Крім того, в Інституті назвали малоймовірним повторний наступ Білорусі.

Зокрема, наводиться заява начальника Головного управління військової розвідки України (ГУР) Кирила Буданова від 31 грудня.. Він сказав, що армія держави-терориста в Україні має серйозні проблеми з артилерією, а також спрогнозував, що ці проблеми стануть помітнішими вже до березня поточного року.

Буданов аргументував свою заяву тим, що російські війська раніше використали в середньому 60 тисяч артилерійських снарядів на день, а тепер – 19-20 тисяч.

Також є інформація, що загарбники вивезли всі артилерійські боєприпаси з білоруських військових складів, щоб хоч якось підтримати "спецоперацію".

Тим часом оцінки української розвідки збігаються з оцінками розвідки британської.. Міністерство оборони Великобританії, яке повідомило 24 грудня, що в Росії немає запасу боєприпасів для підтримки великомасштабних наступальних операцій і навіть для підтримки оборонних операцій вздовж протяжної лінії фронту в Україні, для чого їм потрібна величезна кількість снарядів і ракет.

Виходячи з цього, аналітики вважають, що бої під Бахмутом вже не будуть такими інтенсивними, як раніше.

"ISW оцінює, що обмеження на боєприпаси, ймовірно, частково завадять російським силам підтримувати високий темп операцій у районі Бахмута у найближчому майбутньому.. Виснаження запасів артилерійських боєприпасів російських збройних сил, ймовірно, вплине на їхню здатність проводити активні операції та в інших місцях в Україні", - зазначено у звіті.

Нагадаємо, раніше в Генштабі заявили, що ЗСУ відбивають у Бахмута до 20 атак на день.