Підсумки засідання ТКГ щодо Шумів

16:53 09 вересень Київ, Україна

Завершилася відеоконференція позачергового засідання ТКГ, порядком денним стало збереження миру на Донбасі!
 
Про це повідомила пресслужба ОПУ за підсумками засідання.

Як повідомляється, представники ОБСЄ сьогодні ще раз підтвердили хибність будь-яких звинувачень на адресу Збройних сил України в районі населеного пункту Шуми в період з 5 липня по 2 вересня, про які раніше заявляв ватажок бойовиків «ДНР» Денис Пушилін.
«Учасники ТКГ домовилися про спільну інспекцію в районі населеного пункту Шуми за участю представника координатора від ОБСЄ», - йдеться в повідомленні.
В ОПУ відзначили, що українська сторона забезпечить питання логістики та гарантії безпеки всім учасникам інспекції на Донбасі.
«Сьогоднішній день дає нам надію, що режим припинення вогню буде виконуватися й надалі всіма сторонами. З цією метою українська сторона буде залучати будь-які механізми як в рамках ТКГ, так і в Нормандському форматі, які дозволять зберегти життя українських військовослужбовців і мирного населення. Ми залишаємося повністю відданими мирному процесу та виконанню досягнутих домовленостей», - додав глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.
Нагадаємо, Україна скликала термінове засідання Тристоронньої контактної групи з-за заяви Пушиліна, який «розпорядився» відкрити вогонь на Донбасі 7 вересня.