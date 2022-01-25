Підсумки засідання ТКГ щодо Шумів

Завершилася відеоконференція позачергового засідання ТКГ, порядком денним стало збереження миру на Донбасі!
Про це повідомила пресслужба ОПУ за підсумками засідання.
Як повідомляється, представники ОБСЄ сьогодні ще раз підтвердили хибність будь-яких звинувачень на адресу Збройних сил України в районі населеного пункту Шуми в період з 5 липня по 2 вересня, про які раніше заявляв ватажок бойовиків «ДНР» Денис Пушилін.
Як повідомляється, представники ОБСЄ сьогодні ще раз підтвердили хибність будь-яких звинувачень на адресу Збройних сил України в районі населеного пункту Шуми в період з 5 липня по 2 вересня, про які раніше заявляв ватажок бойовиків «ДНР» Денис Пушилін.
В ОПУ відзначили, що українська сторона забезпечить питання логістики та гарантії безпеки всім учасникам інспекції на Донбасі.
Нагадаємо, Україна скликала термінове засідання Тристоронньої контактної групи з-за заяви Пушиліна, який «розпорядився» відкрити вогонь на Донбасі 7 вересня.
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