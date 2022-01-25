Підсумки засідання ТКГ щодо Шумів

16:53 09 вересень Київ, Україна

Завершилася відеоконференція позачергового засідання ТКГ , порядком денним стало збереження миру на Донбасі!

Про це повідомила пресслужба ОПУ за підсумками засідання.



Як повідомляється, представники ОБСЄ сьогодні ще раз підтвердили хибність будь-яких звинувачень на адресу Збройних сил України в районі населеного пункту Шуми в період з 5 липня по 2 вересня, про які раніше заявляв ватажок бойовиків «ДНР» Денис Пушилін.

«Учасники ТКГ домовилися про спільну інспекцію в районі населеного пункту Шуми за участю представника координатора від ОБСЄ», - йдеться в повідомленні.

В ОПУ відзначили, що українська сторона забезпечить питання логістики та гарантії безпеки всім учасникам інспекції на Донбасі.

«Сьогоднішній день дає нам надію, що режим припинення вогню буде виконуватися й надалі всіма сторонами. З цією метою українська сторона буде залучати будь-які механізми як в рамках ТКГ, так і в Нормандському форматі, які дозволять зберегти життя українських військовослужбовців і мирного населення. Ми залишаємося повністю відданими мирному процесу та виконанню досягнутих домовленостей», - додав глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.

Нагадаємо, Україна скликала термінове засідання Тристоронньої контактної групи з-за заяви Пушиліна, який «розпорядився» відкрити вогонь на Донбасі 7 вересня.