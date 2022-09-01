Підсумки зустрічі Зеленського, Ердогана та Гутерріша

20:14 18 серпня Київ, Україна

У Львові завершилася тристороння зустріч президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, глави України Володимира Зеленського та генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша.

Окрім цього, Зеленський провів особисті переговори з обома політиками. У ході зустрічі з генсеком ООН президент обговорив депортацію українських громадян до росії, продовольчу кризу та можливу місію ООН до Оленівки. Також сторони вперше домовилися щодо параметрів місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну станцію.

"Вона має бути здійснена легальним способом через вільну від окупантів територію", - йдеться у повідомленні за підсумками переговорів.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що із Запорізької АЕС мають вивезти всіх військових.

«Атомну електростанцію не можна використовувати як об'єкт будь-якої військової операції. Необхідні негайні домовленості для того, щоб повернути ЗАЕС під повний контроль цивільних осіб та забезпечити безпеку території навколо неї», - сказав він.

З Ердоганом Зеленський обговорив роботу координаційного центру, який регулює провезення продовольчих вантажів з України Чорним морем. Сторони обмінялися ідеями, як можна покращити так звані зернові домовленості.

"Президенти дали позитивну оцінку реалізації зернової експортної ініціативи. Володимир Зеленський відзначив провідну роль Туреччини та особисто Реджепа Тайіпа Ердогана у тому, що ця ініціатива була запущена та реалізується", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що лідери обговорили можливість удосконалення ініціативи, посилення безпеки її реалізації, збільшення обсягів експорту.



Зеленський та Ердоган також розглянули питання масштабного розкрадання росією зерна на тимчасово окупованій території України. Зокрема, було зазначено, що окупанти привласнили майже 0,5 млн тонн зерна. Лідери погодилися, що будь-яка торгівля краденим є неприпустимою.



Крім того, президенти обох країн обговорили ситуацію навколо Запорізької АЕС та ядерний шантаж з боку росії, дії якої загрожують катастрофою і Україні, і всьому світу. Зеленський наголосив, що російський ядерний шантаж на Запорізькій АЕС є одним із найбільших ризиків, які створила війна росії проти України.

Лідери двох країн також були присутні під час підписання Меморандуму про взаєморозуміння щодо відновлення інфраструктури. Його уклали міністерства інфраструктури та торгівлі України та Туреччини.

«Як перший проєкт розглядається відновлення мосту в селі Романівка Київської області, який з'єднує Бучу та Ірпінь зі столицею», — повідомили у пресслужбі президента України.

За словами глави Української держави, місією та обов'язком кожної країни має бути жорстка та послідовна реакція на будь-які прояви ядерного шантажу з метою його зупинення.



Також обговорювалися питання оборонної взаємодії та перспективи співпраці у цьому напрямку.



Володимир Зеленський висловив сподівання на участь президента Туреччини у другому саміті Кримської платформи.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган має намір обговорити з російським головою володимиром путіним підсумки львівських переговорів з главою України та генсеком ООН. Про це повідомив сам турецький лідер.



"Ми оцінимо підсумки всіх наших сьогоднішніх зустрічей з паном путіним", - сказав Ердоган на пресконференції за підсумками тристоронніх переговорів.