Підсумки зустрічі Дмитра Кулеби з главою МЗС Молдови

Україна і Молдова відновлять засідання і консультації, в питаннях Дністровської ГЕС і дороги «Одеса-Рені».
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу у вівторок, 4 серпня, коментуючи зустріч з главою МЗС Молдови Олегом Цулі.
За його словами, сьогодні на зустрічі глави МЗС обговорили питання економіки, взаємодія між Україною та Молдовою в економічній сфері і торгівлі.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу у вівторок, 4 серпня, коментуючи зустріч з главою МЗС Молдови Олегом Цулі.
За його словами, сьогодні на зустрічі глави МЗС обговорили питання економіки, взаємодія між Україною та Молдовою в економічній сфері і торгівлі.
Як відомо, сьогодні в Україні з робочим візитом міністр закордонних справ і європейської інтеграції Республіки Молдова Олег Цулі.
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