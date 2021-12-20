Підсумки зустрічі Дмитра Кулеби з главою МЗС Молдови

«Все це надзвичайно важливо для економіки наших країн і я дуже радий, що нам вдалося домовитися з Олегом Цулі відновити. Я б навіть сказав - «реанімувати» засідання і консультації, присвячені тим проблемних питань, які є у наших відносин. Перш за все - по «пакетної домовленості», яка стосується питань Дністровської ГЕС, з приводу дороги «Одеса-Рені», - розповів Кулеба.