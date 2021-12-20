Підсумки зустрічі Дмитра Кулеби з главою МЗС Молдови

14:04 04 серпень Київ, Україна

Україна і Молдова відновлять засідання і консультації, в питаннях Дністровської ГЕС і дороги «Одеса-Рені».

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу у вівторок, 4 серпня, коментуючи зустріч з главою МЗС Молдови Олегом Цулі.

За його словами, сьогодні на зустрічі глави МЗС обговорили питання економіки, взаємодія між Україною та Молдовою в економічній сфері і торгівлі.
«Все це надзвичайно важливо для економіки наших країн і я дуже радий, що нам вдалося домовитися з Олегом Цулі відновити. Я б навіть сказав - «реанімувати» засідання і консультації, присвячені тим проблемних питань, які є у наших відносин. Перш за все - по «пакетної домовленості», яка стосується питань Дністровської ГЕС, з приводу дороги «Одеса-Рені», - розповів Кулеба.
Як відомо, сьогодні в Україні з робочим візитом міністр закордонних справ і європейської інтеграції Республіки Молдова Олег Цулі.