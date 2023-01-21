Підсумки восьмого Рамштайну: що отримає Україна та чи будуть танки Leopard

Учора, 20 січня, у німецькому Рамштайні закінчилося восьме засідання Контактної групи з питань оборони України. Учасники зустрічі, а це керівники оборонних відомств понад 50 країн, не дійшли згоди щодо постачання Києву основних танків Leopard. Очікується, що остаточне рішення з цього приводу може бути ухвалене пізніше.

Чому не домовились

Сьогодні союзників було сфокусовано на допомозі Україні, щоб зробити її успішною на полі бою безпосередньо "зараз", заявив Міністр оборони США Ллойд Остін під час прес-конференції за підсумками зустрічі.

Він підтвердив слова свого німецького колеги Бориса Пісторіуса про те, що сторони не мають "одностайної думки" про танки і заявив, що Німеччина не готова постачати Leopard для України. Зазначимо, що США також відмовилися надати Abrams через "високу ціну їхнього обслуговування".

Остін додав, що на сьогодні багато країн Євросоюзу згодні передати німецькі танки, що є у них, тому переговори продовжаться. Зокрема, Захід має вікно можливостей до весни, щоб передати танки, перш ніж ЗСУ почнуть контрнаступ.

Версія Берліна

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус назвав помилковим враження, що утворилася "згуртована коаліція, на шляху якої стоїть Німеччина".

"Є вагомі аргументи на користь поставки, є вагомі аргументи проти", - сказав Пісторіус, додавши, що він поки що не може сказати, яким буде рішення і коли воно буде ухвалено.

Водночас він доручив міністерству перевірити свої запаси Leopard 2 для можливого постачання в Україну.. Аудит повинен визначити точну кількість танків, які є у збройних силах ФРН та у виробників. Він також не вважає, що затягування постачання танків може призвести до поразки України.

"Ми ухвалимо рішення якнайшвидше. І ми вже підтримуємо Україну великими обсягами і продовжуватимемо нашу підтримку стільки, скільки буде потрібно, поки війна не закінчиться", - повідомив він.

Яке озброєння передадуть

Ллойд Остін повідомив, що США передають Україні додаткові ЗРК NASAMS та вісім систем ППО Avenger. Також глава Пентагону заявив, що новий пакет допомоги допоможе задовольнити потребу ЗСУ у бронетехніці та бойових машинах.. Допомога США включає: 59 бойових машин піхоти Bradley; 90 бронетранспортерів Stryker; 53 бронемашини з посиленим протимінним захистом MRAP; 350 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності HMMWV.

Інші види озброєння, які Україна має отримати від союзників за підсумками восьмої зустрічі у форматі Рамштайн:

ППО від Франції, Німеччини та Великобританії, зокрема, батарея ЗРК Patriot від Німеччини;

ракети для Patriot, пускові установки та навчання від Нідерландів;

купівля Канадою ЗРК NASAMS та снарядів до неї;

танки Challenger 2 від Великої Британії;

БМП CV90 та САУ Archer від Швеції;

19 гаубиць від Данії;

більше вертольотів, ПЗРК Stinger та іншого обладнання від Латвії;

великий пакет допомоги з Естонії, який включає 155-мм снаряди для гаубиць і не тільки.

Міністр оборони Німеччини також анонсував новий пакет військової допомоги Україні обсягом 1 мільярд євро. Крім ЗРК Patriot, до нього увійдуть ще сім САУ Gepard та ще один ЗРК Iris-T SLM з додатковими керованими ракетами.

Перемога у 2023 році малоймовірна?

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі під час зустрічі в Рамштайні висловив думку, що навряд чи Україна зможе вигнати окупантів з усієї своєї території внаслідок військової перемоги у 2023 році: "Це не означає, що цього не може статися, не означає, що цього не станеться, але це буде дуже, дуже складно.

На думку генерала, цього року можлива стабілізація фронту, яка залежатиме від постачання військової допомоги українським захисникам та їх навчання. Міллі також вважає, що захисники України у 2023 році можуть провести "значну" тактичну наступальну операцію та звільнити ще частину своєї території.

"Боротьба" за танки продовжиться

Президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення підбив підсумки зустрічі в Німеччині та нагадав, що предмет обговорення в Рамштайні не завжди можна називати публічно.. Він заявив, що сьогоднішня зустріч зміцнить стійкість України, а союзники підтримуватимуть Київ стільки, скільки потрібно для її перемоги.

"Так, ще доведеться поборотися за постачання сучасних танків, але щодня ми робимо сильнішою очевидність безальтернативності того, що рішення щодо танків має бути прийняте", - сказав президент.

Він подякував союзникам за обіцяну артилерію, снаряди, сотні бойових машин, ракети для реактивних систем.

"Єдине у всьому цьому, що слід підкреслити, - це час, час постачання. Кожна домовленість має виконуватися дуже швидко – для нашої оборони. Наступний тиждень, до якого ми вже готуємося, має також принести свої оборонні плоди", - додав він.

Зазначимо, що генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що консультації щодо поставок Німеччиною танків Leopard 2 Україні продовжуватимуться.. Також він зазначив, що підтримує передачу Києву нових пакетів озброєння.