Підсумки візиту української делегації на саміт Європейської політичної спільноти у Молдові

07:21 02 червня Київ, Україна

У Молдові на саміті Європейського політичного співтовариства українська делегація обговорила з партнерами питання зміцнення обороноздатності України, фінансової підтримки та повернення незаконно депортованих українських дітей.

Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський.

"Наша українська делегація — у Молдові на саміті Європейського політичного співтовариства. Були дуже важливі переговори. Президентка Молдови та президент Франції, прем'єр Великобританії та президентка Єврокомісії, президент Румунії та прем'єр Португалії, прем'єр Албанії та прем'єр Північної Македонії, прем'єр Італії, прем'єр Іспанії, президент Швейцарії, прем'єр Чехії, президент Азербайджану, канцлер Німеччини", - зазначив він.

На саміті був і розширений формат із представниками Нідерландів, Данії, Швеції, Британії, Польщі та Бельгії, розповів глава держави. Також на полях саміту відбулися зустрічі та спільне засідання всіх учасників та учасниць.

"Готуємо нові оборонні рішення для України - це стосується і ППО, і авіації, і нашого просування на землі. Готуємо реальний політичний зміст для саміту НАТО у Вільнюсі. Готуємо пакет гарантій безпеки для нашої держави на шляху до Альянсу. Робимо все, щоб наблизити політичне рішення Євросоюзу щодо членства для України. Готуємо саміт світу на основі української формули миру", - повідомив гарант.

Зеленський подякував усім лідерам та державам, які підтримують Україну за цими пунктами. Окрему подяку він висловив президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн за підтримку ініціатив щодо захисту українських дітей, їхнього пошуку та повернення додому після депортації до росії.

"Маємо їх усіх повернути, маємо зробити все можливе і неможливе, щоб дати захист усім нашим людям — по максимуму — від будь-яких російських загроз. Впевнений, що це можливо", - наголосив він.

Також Зеленський подякував президенту Європейської ради Шарлю Мішелю, який провів спеціальну сесію безпеки в рамках саміту.

"І окремо хочу подякувати Роберті Мецолі, голові Європейського парламенту, за ухвалене рішення про боєприпаси для України — за підтримку виділення додаткових 500 мільйонів євро для цього", — додав гарант.

Загалом Зеленський провів зустрічі із представниками понад десятка європейських країн, повідомляє пресслужба Офісу Президента. Зокрема, на неформальній зустрічі з прем'єром Великобританії Ріші Сунаком, Нідерландів - Марком Рютте, Польщі - Матеушем Моравецьким, Данії - Метте Фредеріксен, Швеції - Ульфом Крістерссоном та Бельгії - Олександром де Кроо глава держави обговорив практичні питання, пов'язані з постачанням.



Також президент провів окрему зустріч із британським прем'єром Сунаком, з яким поспілкувався про ситуацію на фронті та майбутній саміт НАТО. Крім того, Володимир Зеленський зустрічався з президентом Франції Емманюелем Макроном та прем'єром Португалії Антоніу Коштою.