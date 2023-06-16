Підсумки візиту української делегації на саміт Європейської політичної спільноти у Молдові

У Молдові на саміті Європейського політичного співтовариства українська делегація обговорила з партнерами питання зміцнення обороноздатності України, фінансової підтримки та повернення незаконно депортованих українських дітей.
Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський.
На саміті був і розширений формат із представниками Нідерландів, Данії, Швеції, Британії, Польщі та Бельгії, розповів глава держави. Також на полях саміту відбулися зустрічі та спільне засідання всіх учасників та учасниць.
Зеленський подякував усім лідерам та державам, які підтримують Україну за цими пунктами. Окрему подяку він висловив президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн за підтримку ініціатив щодо захисту українських дітей, їхнього пошуку та повернення додому після депортації до росії.
Також Зеленський подякував президенту Європейської ради Шарлю Мішелю, який провів спеціальну сесію безпеки в рамках саміту.
Загалом Зеленський провів зустрічі із представниками понад десятка європейських країн, повідомляє пресслужба Офісу Президента. Зокрема, на неформальній зустрічі з прем'єром Великобританії Ріші Сунаком, Нідерландів - Марком Рютте, Польщі - Матеушем Моравецьким, Данії - Метте Фредеріксен, Швеції - Ульфом Крістерссоном та Бельгії - Олександром де Кроо глава держави обговорив практичні питання, пов'язані з постачанням.
Також президент провів окрему зустріч із британським прем'єром Сунаком, з яким поспілкувався про ситуацію на фронті та майбутній саміт НАТО. Крім того, Володимир Зеленський зустрічався з президентом Франції Емманюелем Макроном та прем'єром Португалії Антоніу Коштою.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі