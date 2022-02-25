Підсумки візиту прем'єр-міністра до Луганської області

Результатом поїздки в Луганську область прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля стало відкриття десяти кримінальних проваджень.
Прем'єр заявив про 8 загиблих в результаті пожеж. У лікарнях на цей момент знаходяться 17 осіб, їхньому життю нічого не загрожує.
"Один з них [загиблих] - працівник Держлісагентства. Він загинув безпосередньо в результаті пожежі. Причина смерті ще сімох встановлюється судмедекспертизою", - уточнив прем'єр.
Прем'єр заявив про 8 загиблих в результаті пожеж. У лікарнях на цей момент знаходяться 17 осіб, їхньому життю нічого не загрожує.
"Один з них [загиблих] - працівник Держлісагентства. Він загинув безпосередньо в результаті пожежі. Причина смерті ще сімох встановлюється судмедекспертизою", - уточнив прем'єр.
Від пожеж в Луганській області постраждало близько 19 тис. га лісових насаджень і до 400 будинків.
Причини виникнення пожеж назвуть в результаті слідства по відкритих кримінальних провадженнях, додав Шмигаль.
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