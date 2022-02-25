Підсумки візиту прем'єр-міністра до Луганської області

11:04 02 жовтень Київ, Україна

Результатом поїздки в Луганську область прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля стало відкриття десяти кримінальних проваджень.



Прем'єр заявив про 8 загиблих в результаті пожеж. У лікарнях на цей момент знаходяться 17 осіб, їхньому життю нічого не загрожує.



"Один з них [загиблих] - працівник Держлісагентства. Він загинув безпосередньо в результаті пожежі. Причина смерті ще сімох встановлюється судмедекспертизою", - уточнив прем'єр.



Від пожеж в Луганській області постраждало близько 19 тис. га лісових насаджень і до 400 будинків.



Причини виникнення пожеж назвуть в результаті слідства по відкритих кримінальних провадженнях, додав Шмигаль.