Підсумки переговорів Джонсона із Зеленським

21:16 01 лютий Київ, Україна

1 лютого прем'єр Великобританії Борис Джонсон та президент України Володимир Зеленський провели зустріч та за її підсумками дали пресконференцію.

Зокрема, сторони на тлі російської загрози обговорили подальші кроки щодо стримування ймовірної російської агресії.



Пресконференцію транслював Офіс Президента.



Так, Зеленський зазначив, що було обговорено комплекс кроків щодо стримування Росії.



«Будь-які заходи дієві до, а не після. Профілактика краща за реанімацію. Це доводить і нещодавнє рішення британського уряду щодо розробки закону, який посилить та розширить санкції за агресію проти України», — зазначив президент.



У свою чергу прем'єр Британії Борис Джонсон висловився, що думає про загрозу можливого вторгнення РФ. Він зазначив, що такі дії Росії спричинили б політичну, гуманітарну та військову катастрофу для світу, тоді як потенційне вторгнення стане поразкою для президента РФ Володимира Путіна.



У зв'язку з цим британський прем'єр запевнив, що країни Заходу зроблять усе можливе для посилення здатності України протистояти наступу. Проте найкращим варіантом, на його думку, є донесення до усвідомлення російських громадян факту, що українці готові стояти за свою країну до останнього.



«200 тисяч військових України є дуже потужними, тому російські матері повинні пам'ятати про життя своїх синів. Можливо, це утримає Путіна від посилення конфлікту, і ми долучаємося до діалогу для цього», - наголосив він.



У рамках підтримки України на тлі загрози РФ Великобританія виділить Україні додатково близько 119 мільйонів доларів. Гроші мають бути спрямовані на систему належного управління та підтримки незалежності української енергосистеми.



"Це має захистити від зловмисного впливу (ред. - РФ)", - зазначив Джонсон.