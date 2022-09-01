Підсумки екстреного засідання Ради безпеки ООН щодо ЗАЕС

10:55 12 серпня Київ, Україна

У ніч на п'ятницю відбулося екстрене засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації навколо Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), яка вже кілька днів зазнає обстрілів.



Першим виступив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі і одразу ж заспокоїв присутніх: «За моїми оцінками, наразі негайної загрози ядерній безпеці на Запорізькій АЕС немає».



При цьому він наголосив, що ситуація може прийняти катастрофічний поворот у будь-який момент, і закликав негайно припинити військові дії, що загрожують фізичній та ядерній безпеці атомної станції.



Далі слово взяв постпред росії при ООН Василь Небензя.

"Москва неодноразово попереджала західні країни, «що якщо вони не вплинуть на київський режим, то він піде на найжахливіші і найбезрозсудніші кроки, наслідки яких відгукнуться далеко за межами України", - заявив Небензя (цитата з ТАРС).

Він не підтримав пропозицію щодо створення демілітаризованої зони навколо Запорізької атомної станції.



У свою чергу, постійний представник України в ООН Сергій Кислиця назвав ситуацію навколо АЕС безпрецедентною загрозою ядерній безпеці для України, Європи та всього світу. Кислиця нагадав присутнім, що росіяни добре відомі своїми ретельно продуманими планами обману, саботажу та приховування інформації, і додав – їхні дії на АЕС є чудовим прикладом.



Як приклад провокації він навів обстріл 6 серпня: окупанти на станції (близько 500 військових та співробітників Росатому) заздалегідь сховалися в сховищах, сховавши військову техніку в машинних відділеннях першого та другого реакторів. Після обстрілу москва відразу звинуватила в ньому Україну.



Дипломат сказав у промові, що має зробити рф: "Поясню російському послу максимально просто, крок за кроком, так, щоб зрозумів навіть школяр:



→ голосно і ясно заявити, що росія дозволяє місію під керівництвом МАГАТЕ негайно та беззастережно;

→ розмінувати об'єкти ЗАЕС;

→ прибрати свій військовий персонал та вивести своє озброєння.



Кислиця підкреслив, що дії росії на ЗАЕС "повністю порушують практично всі сім невіддільних стовпів безпеки", які були викладені ще 2 березня гендиректором МАГАТЕ, і закликав організацію та міжнародне співтовариство змусити кремль до деокупації станції.

"Забезпечення безпеки та захисту ядерної установки не можна розглядати як "жест доброї волі": це обов'язок держави, що окупує, відповідно до міжнародного гуманітарного права", – нагадав дипломат.

Західні учасники засідання Ради безпеки ООН відповідальність за загострення обстановки навколо неї поклали на росію.



«Росія – єдина, хто спровокувала ці ризики, розпочавши своє повномасштабне вторгнення. І лише вона може усунути загрозу, вивівши свої війська з України», — заявила представниця США, заступниця держсекретаря з контролю над озброєннями та міжнародною безпекою Бонні Дженкінс.



Представниця Франції заявила, що росія має повернути Україні контроль над ЗАЕС, захопленою під час нічим не виправданої агресії.



"Україна має отримати доступ та контроль над станцією, тому що ця ситуація несе загрозу мешканцям України", – наголосила дипломат.



Вона додала, що персонал МАГАТЕ має отримати доступ до станції та мати можливість спілкуватися з персоналом станції без тиску російських військових.



Представник Великобританії заявив, що дії росії суперечать правилам безпеки, встановленим МАГАТЕ, і загрожують мільйонам людей, а також закликав росію вивести її сили зі станції та допустити на об'єкт інспекторів МАГАТЕ.



"Потрібно розуміти, що саме через присутність росії і є небезпека як для людей, так і для країн, які можуть одержати наслідки ядерного інциденту в Україні", – зазначив він.



Постпред Китаю Чжан Цзюнь закликав усі сторони виявляти стриманість і утримуватися від будь-яких дій, які становитимуть загрозу ядерній безпеці: «Наслідки інциденту будуть у багато разів більшими, ніж у результаті інциденту у Фукусімі», і закликав Україну та рф сісти за стіл переговорів.



Представники інших країн - членів Ради безпеки ООН також висловилися за необхідність відвідування ЗАЕС співробітниками МАГАТЕ.