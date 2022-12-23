Італійський прем'єр має намір відвідати Україну
14:28 23 грудня Київ, Україна
Візит прем'єр-міністра Італії Джорджії Мелоні планується на початку наступного року. Політик також анонсувала телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським.
"Я хотіла б здійснити цю поїздку (до Києва – УНІАН) у перші місяці наступного року", – цитує Мелоні італійський телеканал Rai.
Крім того, вона заявила, що найближчим часом проведе телефонну розмову із Зеленським.
"Мені потрібно почути Зеленського, наші дипломатичні представництва на зв'язку, щоб дзвінок відбувся до Різдва", - наголосила італійський політик.
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