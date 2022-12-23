Італійський прем'єр має намір відвідати Україну

14:28 23 грудня Київ, Україна

Візит прем'єр-міністра Італії Джорджії Мелоні планується на початку наступного року. Політик також анонсувала телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським.

"Я хотіла б здійснити цю поїздку (до Києва – УНІАН) у перші місяці наступного року", – цитує Мелоні італійський телеканал Rai.

Крім того, вона заявила, що найближчим часом проведе телефонну розмову із Зеленським.