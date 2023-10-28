Італійська компанія Camozzi потрапила до списку спонсорів війни

18:53 27 жовтня Київ, Україна

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) внесло до переліку міжнародних спонсорів війни італійську групу компаній Camozzi. Компанія продовжує вести бізнес у росії, співпрацює з російським військово-промисловим комплексом (ВПК), а її завод продовжує працювати на території тимчасово окупованого Криму.
 
Про це повідомляє пресслужба НАЗК.
"Camozzi Group – міжнародний італійський концерн з виробництва пневмоапаратури та пневмообладнання, пневмосистем та пневмоавтоматики. Компанія є одним із світових лідерів у цій галузі. Вона представлена в 78 країнах світу, у тому числі й у росії. Заводи Camozzi не припинили свою діяльність після того, як росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну", - поінформували в НАЗК.
Пневматичне обладнання є важливою складовою багатьох галузей промисловості, оскільки воно допомагає в автоматизації робочих процесів. Клієнтами Camozzi в росії є саме заводи ВПК, продукція яких активно використовується у війні проти України:
  • ВАТ "Іжорські заводи";
  • ВАТ "Колом'янський завод";
  • ВАТ "Силові машини";
  • ВАТ "НВК "Уралвагонзавод";
  • холдинг "ПетрозаводськМаш".
"Крім того, італійська Camozzi Group з початку повномасштабної війни співпрацює з підсанкційними AT "Тихвінський вагонобудівний завод" та АТ "Челябінський цинковий завод", контрольованими підсанкційними російськими олігархами Іскандером Махмудовим та Андрієм Бокарєвим", - доповіли в НАЗК.
Також відомо, що, незважаючи на російську окупацію, досі працює "Механозбірний завод Камоцці Пневматика". Сімферополь (АРК Крим)
"Так, на сайті російської компанії "ВПК Конкордія" зазначено: "Компанія ВПК – офіційний дилер Camozzi. Наше представництво Camozzi Сімферополь – це місце, де ви можете купити обладнання Камоцці за найкращою ціною у Сімферополі". Сама компанія Camozzi на своєму офіційному сайті ніде не відзначає свою роботу в Криму, ймовірно, побоюючись міжнародного засудження", - зазначили у НАЗК.
У росії Camozzi працює через ТОВ "Камоцці Пневматика", має 32 відділення, 500 співробітників та 80 тисяч підприємств-клієнтів. Крім сплати податків у держбюджет росії компанія надає робочі місця росіянам, підтримуючи таким чином російську економіку та рівень зайнятості населення.

В Україні Camozzi Group також представлена. Зокрема, у списку засновників юридичної компанії Camozzi в Україні залишається громадянин росії Олексій Кістиченко, який очолює російське представництво Camozzi.