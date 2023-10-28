Італійська компанія Camozzi потрапила до списку спонсорів війни

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) внесло до переліку міжнародних спонсорів війни італійську групу компаній Camozzi. Компанія продовжує вести бізнес у росії, співпрацює з російським військово-промисловим комплексом (ВПК), а її завод продовжує працювати на території тимчасово окупованого Криму.
Про це повідомляє пресслужба НАЗК.
Пневматичне обладнання є важливою складовою багатьох галузей промисловості, оскільки воно допомагає в автоматизації робочих процесів. Клієнтами Camozzi в росії є саме заводи ВПК, продукція яких активно використовується у війні проти України:
- ВАТ "Іжорські заводи";
- ВАТ "Колом'янський завод";
- ВАТ "Силові машини";
- ВАТ "НВК "Уралвагонзавод";
- холдинг "ПетрозаводськМаш".
Також відомо, що, незважаючи на російську окупацію, досі працює "Механозбірний завод Камоцці Пневматика". Сімферополь (АРК Крим)
У росії Camozzi працює через ТОВ "Камоцці Пневматика", має 32 відділення, 500 співробітників та 80 тисяч підприємств-клієнтів. Крім сплати податків у держбюджет росії компанія надає робочі місця росіянам, підтримуючи таким чином російську економіку та рівень зайнятості населення.
В Україні Camozzi Group також представлена. Зокрема, у списку засновників юридичної компанії Camozzi в Україні залишається громадянин росії Олексій Кістиченко, який очолює російське представництво Camozzi.
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