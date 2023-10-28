Італійська компанія Camozzi потрапила до списку спонсорів війни

"Camozzi Group – міжнародний італійський концерн з виробництва пневмоапаратури та пневмообладнання, пневмосистем та пневмоавтоматики. Компанія є одним із світових лідерів у цій галузі. Вона представлена в 78 країнах світу, у тому числі й у росії. Заводи Camozzi не припинили свою діяльність після того, як росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну", - поінформували в НАЗК.