Італія підтримує вступ України в ЄС

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо на зустрічі з главою МЗС України Дмитром Кулебою дав позитивну оцінку реформам України в напрямку співпраці з ЄС і підтримав європейські прагнення нашої країни.
Про це повідомляє МЗС України 10 червня.
За його словами, зміцнення відносин між Брюсселем і Києвом є насправді дуже важливим для обох сторін.
За його словами, зміцнення відносин між Брюсселем і Києвом є насправді дуже важливим для обох сторін.
Міністр додав, що Італія дуже позитивно ставиться і належним чином оцінює реформи, до яких вдалася Україна в тому, що стосується співпраці з ЄС, і залишається на боці Києва, щоб допомогти йому здійснити повністю ці реформи, щоб повністю могла діяти Угода про асоціацію та вільну торгівлю з ЄС, тому що це відповідає інтересам українського народу і економіки країни.
У свою чергу глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що економічні контракти між Україною і Італією, які будуть підписані в рамках спільного бізнес-форуму між країнами, ще сильніше згуртують їх в інтересах українського та італійського народів, а також всього ЄС.
За словами Кулеби, він звернувся до уряду Італії з проханням відкрити країну для українських туристів.
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