Італія підтримує вступ України в ЄС

14:35 10 червень Київ, Україна

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо на зустрічі з главою МЗС України Дмитром Кулебою дав позитивну оцінку реформам України в напрямку співпраці з ЄС і підтримав європейські прагнення нашої країни.

Про це повідомляє МЗС України 10 червня.



За його словами, зміцнення відносин між Брюсселем і Києвом є насправді дуже важливим для обох сторін.

"І тому ми пишаємося тим, що підтримали підписання Угоди про асоціацію та вільну торгівлю між ЄС та Україною, яка набула чинності 1 вересня 2017 року, а також надання ліберального візового режиму, маю на увазі шенгенські візи. Ми задоволені тими результатами, які забезпечили ці угоди і домовленості", - сказав Ді Майо.

Міністр додав, що Італія дуже позитивно ставиться і належним чином оцінює реформи, до яких вдалася Україна в тому, що стосується співпраці з ЄС, і залишається на боці Києва, щоб допомогти йому здійснити повністю ці реформи, щоб повністю могла діяти Угода про асоціацію та вільну торгівлю з ЄС, тому що це відповідає інтересам українського народу і економіки країни.

"Крім того, ми підтримуємо і цінуємо партнерство, якого Україна досягла в тому, що стосується НАТО в плані всіх інструментів і механізмів, які існують. Тому що це та рушійна сила, яка повинна збільшити внутрішню міць і обороноздатність вашої країни", - підсумував він.

У свою чергу глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що економічні контракти між Україною і Італією, які будуть підписані в рамках спільного бізнес-форуму між країнами, ще сильніше згуртують їх в інтересах українського та італійського народів, а також всього ЄС.

"У України і Італії дуже багато спільних проєктів зі співробітництва. Ми з міністром закордонних справ Італії перетворюємо політичні контакти на бізнес-контракти. Це той зв'язок, який ще сильніше об'єднає Україну та Італію в інтересах наших народів і Європи в цілому", - підкреслив Кулеба.

За словами Кулеби, він звернувся до уряду Італії з проханням відкрити країну для українських туристів.