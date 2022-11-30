Італія скасувала голосування щодо продовження постачання зброї Україні

08:11 30 листопада Київ, Україна

Італія відкликала поправку, яка дає змогу уряду продовжувати надавати Україні зброю.



Про це пише Reuters із посиланням на джерело в італійському парламенті.



Після вторгнення Росії в Україну адміністрація колишнього прем'єр-міністра Маріо Драгі запровадила заходи, що дозволили відправляти зброю до Києва без дозволу парламенту на кожну партію.



Термін дії цієї домовленості закінчується наприкінці року, і коаліція, яка підтримує прем'єр-міністра Джорджію Мелоні, спочатку намагалася продовжити її до 31 грудня 2023 року, внісши поправки до постанови уряду.



Проте основна опозиційна група – лівоцентристська Демократична партія – поскаржилася, що указ не має прямого відношення до України, та звинуватила уряд у порушенні парламентських правил.



У відповідь міністр у справах парламентських зв'язків Лука Кіріані заявив, що уряд розгляне можливість продовжити дію цього рішення за допомогою окремого указу, забезпечивши при цьому якнайшвидше схвалення.



Підтримка України була спірною темою у правлячій коаліції, до якої входять партії "Брати Італії" Мелоні, "Ліга" Маттео Сальвіні та "Форца Італія" Сільвіо Берлусконі.



Мелоні є стійким прихильником України, тоді як її союзники Сальвіні та Берлусконі були двозначними через свої зв'язки з росією та президентом володимиром путіним.