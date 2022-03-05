Італія розпочала арешт активів російських олігархів на €140 млн

08:26 05 березень Київ, Україна

У п'ятницю влада Італії оголосила про арешт яхти «російського олігарха», майно якого потрапило під санкції Європейського союзу (ЄС).

"Італійська поліція щойно конфіскувала Lady M, яхту вартістю 65 мільйонів євро, що належить Олексію Мордашову, дислоковану в Лігурії на північному заході Італії, відповідно до недавніх санкцій з боку ЄС", - повідомив у своєму Twitter-акаунті радник голови італійського уряду Фердінандо Джуліяно.

Олексій Мордашов є власником металургійної групи «Северсталь». Він серед інших російських бізнесменів був внесений до списку санкцій ЄС. Щодо еліти російського бізнесу широко застосовується заморожування активів та заборона перебування в ЄС.



У п'ятницю ввечері Олексій Мордашов прокоментував ситуацію.

"Я не маю абсолютно жодного відношення до нинішньої геополітичної напруженості і не розумію, чому ЄС ввів проти мене санкції", - заявив бізнесмен.

За повідомленнями італійських ЗМІ, у Сан-Ремо було заарештовано також яхту «Ліна», що належить Геннадію Тимченку, мільярдеру, власнику Volga Group.