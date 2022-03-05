Італія розпочала арешт активів російських олігархів на €140 млн

У п'ятницю влада Італії оголосила про арешт яхти «російського олігарха», майно якого потрапило під санкції Європейського союзу (ЄС).
Олексій Мордашов є власником металургійної групи «Северсталь». Він серед інших російських бізнесменів був внесений до списку санкцій ЄС. Щодо еліти російського бізнесу широко застосовується заморожування активів та заборона перебування в ЄС.
У п'ятницю ввечері Олексій Мордашов прокоментував ситуацію.
За повідомленнями італійських ЗМІ, у Сан-Ремо було заарештовано також яхту «Ліна», що належить Геннадію Тимченку, мільярдеру, власнику Volga Group.
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