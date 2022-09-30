Італія та ще 9 країн рекомендували своїм громадянам залишити рф

Влада низки країн закликала своїх громадян залишити росію після оголошення "часткової" мобілізації. До цього закликали вже десять держав.

29 вересня з такою заявою виступило— співгромадянам радять їхати, якщо їхнє перебування в росії не є нагальною потребою. Дипмісія пояснює свої рекомендації «останніми подіями у міжнародній обстановці та зростаючою складністю повітряного та автомобільного сполучення з росією».дотримуються аналогічної позиції: «Після оголошення росією "часткової" мобілізації, МЗС рекомендує громадянам Литви не виїжджати до росії, а тим, хто вже перебуває на її території, залишити країну».28 вересняЕдгар Рінкевичс також закликав співвітчизників не відвідувати росію, а тим, хто вже перебуває на території країни, залишити її якнайшвидше «через загострення міжнародної обстановки».також рекомендувало співвітчизникам залишити росію і утриматися від «необов'язкових поїздок» до цієї країни.27 вересня про це ж заявило. Відомство попередило, що «у разі погіршення ситуації з безпекою, закриття кордонів та інших непередбачуваних подій» евакуація з росії може бути утруднена або навіть неможлива через відсутність авіасполучення.теж стурбувалися оголошеною путіним мобілізацією і закликали співвітчизників «розглянути можливість виїзду в найкоротші терміни», пояснивши це «обстановкою, що ускладнилася». Тим, хто залишається, порадили «виявляти підвищену пильність, уникати місць масового скупчення людей та уважно відстежувати розвиток ситуації».попросило своїх громадян виїхати з росії. Естонцям, які ще знаходяться на її території, Таллінн рекомендував «зважити важливість свого перебування в цій країні» та по можливості повернутися на батьківщину. Крім того, влада республіки закликала своїх громадян повністю відмовитися від поїздок до регіонів росії, що межують з Україною.Крім європейських країн, з аналогічними закликамиВ американському посольстві попередили, що співвітчизники, які мають російський паспорт, можуть бути призвані в армію росії по мобілізації.МЗС Канади закликало своїх хокеїстів, які виступають у російських та білоруських клубах Континентальної хокейної ліги, залишити територію цих країн або публічно пояснити, чому вони вирішили залишитися.Влада Тайваню також побоюється, що уродженці острова, які мають російські паспорти, можуть підпасти під мобілізацію. Тайванцям з подвійним громадянством варто залишити росію, повідомили в МЗС країни.Також заяву у зв'язку із російською мобілізацією випустило. Країну залишати там поки що не закликали, але попередили співгромадян про кримінальну відповідальність за участь у військових діях на території інших держав.Ситуацією в росії стурбовані й інші європейські країни. Так, Фінляндія заявила про намір збудувати паркан на кордоні на випадок, якщо кремль заборонить виїзд із країни та розпочнуться заворушення. Латвія ввела режим надзвичайної ситуації в регіонах, що межують з росією, а Литва привела армію в підвищену боєздатність.