Італія хоче бачити Україну у Євросоюзі

15:57 22 березня Київ, Україна

Влада Італії підтримує членство України в ЄС. Про це прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі сказав після виступу президента України Володимира Зеленського у парламенті Італії 22 березня.



В останні тижні наголошувалося, що процес вступу до Європейського Союзу є тривалим і складається з реформ, необхідних для забезпечення функціонуючої інтеграції.

"Я хочу сказати президенту Зеленському, що Італія у цьому процесі поряд з Україною. Італія хоче, щоб Україна вступила до Євросоюзу. Сьогодні Україна не просто борониться. Вона захищає наш мир, нашу свободу, нашу безпеку. Вона захищає цей багатосторонній порядок, заснований на правилах та правах, які ми старанно створювали після війни. Італія глибоко вдячна вам", - сказав Маріо Драгі.

З початку війни Італія прийняла понад 60 тисяч біженців з України, переважно жінок та неповнолітніх.