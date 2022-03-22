Італія хоче бачити Україну у Євросоюзі

Влада Італії підтримує членство України в ЄС. Про це прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі сказав після виступу президента України Володимира Зеленського у парламенті Італії 22 березня.
В останні тижні наголошувалося, що процес вступу до Європейського Союзу є тривалим і складається з реформ, необхідних для забезпечення функціонуючої інтеграції.
В останні тижні наголошувалося, що процес вступу до Європейського Союзу є тривалим і складається з реформ, необхідних для забезпечення функціонуючої інтеграції.
З початку війни Італія прийняла понад 60 тисяч біженців з України, переважно жінок та неповнолітніх.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі