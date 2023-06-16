Італія готує новий пакет військової допомоги для України

18:25 30 травня Київ, Україна

Італія готується надати Україні новий, сьомий пакет військової допомоги, відповідно до заяви міністра оборони республіки Гуїдо Крозетто під час виступу перед спеціальним парламентським комітетом з безпеки, повідомляє агентство ANSA.



Деталі вмісту військової допомоги не розголошуються та залишаються суворо таємними.



Зазначається, що до цього моменту Італія здійснювала постачання озброєнь відповідно до шести попередніх міжвідомчих пакетів допомоги, останній з яких був затверджений на початку поточного року.



З березня 2022 року, коли парламент прийняв відповідну резолюцію та подальшим затвердженням новим складом уряду у грудні, Італія поставила військове обмундирування, зброю та інші матеріали в рамках шести попередніх пакетів допомоги загальною вартістю від одного до 1,5 мільярда євро.