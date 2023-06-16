Італія готує новий пакет військової допомоги для України

Італія готується надати Україні новий, сьомий пакет військової допомоги, відповідно до заяви міністра оборони республіки Гуїдо Крозетто під час виступу перед спеціальним парламентським комітетом з безпеки, повідомляє агентство ANSA.
Деталі вмісту військової допомоги не розголошуються та залишаються суворо таємними.
Зазначається, що до цього моменту Італія здійснювала постачання озброєнь відповідно до шести попередніх міжвідомчих пакетів допомоги, останній з яких був затверджений на початку поточного року.
З березня 2022 року, коли парламент прийняв відповідну резолюцію та подальшим затвердженням новим складом уряду у грудні, Італія поставила військове обмундирування, зброю та інші матеріали в рамках шести попередніх пакетів допомоги загальною вартістю від одного до 1,5 мільярда євро.
Деталі вмісту військової допомоги не розголошуються та залишаються суворо таємними.
Зазначається, що до цього моменту Італія здійснювала постачання озброєнь відповідно до шести попередніх міжвідомчих пакетів допомоги, останній з яких був затверджений на початку поточного року.
З березня 2022 року, коли парламент прийняв відповідну резолюцію та подальшим затвердженням новим складом уряду у грудні, Італія поставила військове обмундирування, зброю та інші матеріали в рамках шести попередніх пакетів допомоги загальною вартістю від одного до 1,5 мільярда євро.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі