Італія готова надати Україні восьмий пакет військової допомоги

18:22 05 жовтня Київ, Україна

Італія висловила намір надати Україні восьмий пакет військової допомоги і зараз розглядає варіанти обладнання, яке може бути передано Києву.



Про це повідомив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, передає Avvenire.it.



Як зазначається, італійський уряд підтвердив свою підтримку України та висловив готовність продовжувати допомагати до досягнення справедливого миру. Прем'єр-міністр Джорджія Мелоні також провела зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у рамках саміту Європейської політичної спільноти у Гранаді.



Джерела стверджують, що в уряді Італії існують розбіжності між міністром закордонних справ Антоніо Таяні та міністром оборони Гвідо Крозетто щодо вмісту нового пакету допомоги для України. Варіанти передачі допомоги охоплюють зенітні системи, боєприпаси і засоби для боротьби з дронами, зокрема глушники частот.