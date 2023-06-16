Італія навчатиме ЗСУ та братиме участь у європейських навчальних програмах

19:15 18 травня Київ, Україна

Італія розширює співпрацю з Україною у галузі військового навчання. За інформацією, отриманою з ANSA та висловленою міністром оборони Гвідо Крозетто, Італія пропонує участь у європейсько-українських навчальних програмах, які будуть проводитись у Бельгії, Польщі та Німеччині.



В цей час італійська військова влада розглядає можливість відправлення свого штабного персоналу для роботи в командуванні в Брюсселі, Польщі та Німеччині, а також надання спеціальних модулів навчання.



Ці заходи дозволять забезпечити якісну підготовку українських військових, включаючи навчання на італійських військових об'єктах та школах, що знаходяться на території Італії.



Це новий етап розвитку співпраці між двома країнами та підтримки українських військових сил у рамках європейських ініціатив.