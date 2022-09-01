IT-армія за останні два тижні заблокувала понад 450 онлайн-ресурсів росії

Українська IT-армія за останні два тижні заблокувала понад 450 російських онлайн-ресурсів.
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
Зазначається, що активісти кіберфронту продовжують виводити з ладу онлайн-ресурси ворога, розхитувати важливі сфери життя росії та послаблювати економіку загарбника.
Так, кібератака від української IT-армії вивела з ладу головну фінансову установу ворога - центральний банк росії. Через це установі довелося відключати свої сервіси та обмін електронними документами.
Крім того, IT-армія атакувала інтернет-ресурси політпартії пропагандистів Справедлива росія – патріоти – за правду.
Також фахівці IT-армії призупинили роботу вітчизняних російських аналогів банківських сервісів, через які росіяни досі могли оформлювати міжнародні віртуальні картки і переказувати гроші. Крім того, було заблоковано російський сервіс пошуку роботи SuperJob на окупованих територіях, а також рітейл-компанія DNS, яка дозволяла росіянам безперешкодно незаконно імпортувати українські товари в рф.
Також активісти кіберфронту по черзі виводили з ладу великі російські медіа – ТАРС, РІА Новини, МК та їхні окремі проєкти.
Зазначається, що активісти кіберфронту продовжують виводити з ладу онлайн-ресурси ворога, розхитувати важливі сфери життя росії та послаблювати економіку загарбника.
Так, кібератака від української IT-армії вивела з ладу головну фінансову установу ворога - центральний банк росії. Через це установі довелося відключати свої сервіси та обмін електронними документами.
Крім того, IT-армія атакувала інтернет-ресурси політпартії пропагандистів Справедлива росія – патріоти – за правду.
Також фахівці IT-армії призупинили роботу вітчизняних російських аналогів банківських сервісів, через які росіяни досі могли оформлювати міжнародні віртуальні картки і переказувати гроші. Крім того, було заблоковано російський сервіс пошуку роботи SuperJob на окупованих територіях, а також рітейл-компанія DNS, яка дозволяла росіянам безперешкодно незаконно імпортувати українські товари в рф.
Також активісти кіберфронту по черзі виводили з ладу великі російські медіа – ТАРС, РІА Новини, МК та їхні окремі проєкти.
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