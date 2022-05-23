ІТ-армія України атакувала понад 400 російських онлайн-ресурсів

12:04 23 травня Киев, Украина

Понад 400 російських інтернет-порталів вивела з ладу атака української ІТ-армії.

 
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації у Telegram-каналі.

Зокрема, через кібератаки багато сайтів регіональних ЗМІ були недоступні.

Також атак зазнав магазин додатків NashStore, який є російським аналогом App Store та Google Play. Магазин мав труднощі у дні анонсованого запуску.

Крім того, у росіян виникали складнощі з продажем та орендою нерухомості онлайн.

Не оминула українська IT-армія й російські банки, які досі не можуть оговтатися від попередніх атак та впоратися з новими на свої сайти та онлайн-банкінг.
 
"З дня російського вторгнення в Україну ІТ-армія атакувала близько 2 тис. російських ресурсів. Багато хто з них був атакований повторно. Продовжуємо протистояти російській агресії та завдавати превентивних ударів по їхніх кіберпозиціях", - йдеться у повідомленні.