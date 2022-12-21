ISW про тиск росії на білорусь: у лукашенка залишається все менше простору для маневру

10:00 21 грудня Київ, Україна

Посилення російського тиску на білорусь зменшує простір для маневру олександра лукашенка, щоб уникнути поступок кремлю. Про це йдеться у аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Довга гра президента росії володимира путіна з відновлення сюзеренітету над білоруссю прогресує незалежно від зусиль путіна залучити білорусь більш активно до його вторгнення в Україну", - йдеться в аналітичному звіті.

Лукашенко підтвердив, що росія "подарувала" білорусі невизначену кількість систем ППО С-400 під час зустрічі з путіним у мінську 19 грудня, зазначили аналітики. Це підтвердило прогноз ISW, що системи С-400 російського виробництва запрацюють у білорусі. Раніше лукашенко відмовився від систем С-400, які діяли в білорусі в 2020 році. Наразі лукашенко, ймовірно, відкладає виконання великих вимог путіна, таких як зобов'язання білоруських сил приєднатися до вторгнення в Україну, роблячи менші поступки, від яких він стримувався роками, йдеться в аналітичному звіті.



Очевидно, російські військові керуватимуть білоруськими комплексами С-400, зазначили аналітики. Російський персонал може керувати системами С-400 так званого спільного російсько-білоруського навчального центру ВПС та ППО в Гродно у білорусі, створеного навесні 2021 року.



Також в ISW попередили, що продовжують спостерігати ознаки, що відповідають курсу на відновлене російське вторгнення на північ України з білорусі.

"Українські військові також продовжують попереджати про зростання російської загрози з білорусі. Командувач Об'єднаних сил України Сергій Наєв 20 грудня заявив, що російські елементи в білорусі мають "достатній" військовий потенціал, щоб створити невизначену загрозу Україні, і що ці елементи можуть проводити невизначені "тактичні дії"", - йдеться в аналітичному звіті.

Незалежні білоруські джерела продовжують повідомляти про зростання російських механізованих сил у білорусі. Повідомляється, що близько 30 російських танків Т-80 було перекинуто до білорусі приблизно 20 грудня.