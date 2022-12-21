ISW про тиск росії на білорусь: у лукашенка залишається все менше простору для маневру

Посилення російського тиску на білорусь зменшує простір для маневру олександра лукашенка, щоб уникнути поступок кремлю. Про це йдеться у аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Лукашенко підтвердив, що росія "подарувала" білорусі невизначену кількість систем ППО С-400 під час зустрічі з путіним у мінську 19 грудня, зазначили аналітики. Це підтвердило прогноз ISW, що системи С-400 російського виробництва запрацюють у білорусі. Раніше лукашенко відмовився від систем С-400, які діяли в білорусі в 2020 році. Наразі лукашенко, ймовірно, відкладає виконання великих вимог путіна, таких як зобов'язання білоруських сил приєднатися до вторгнення в Україну, роблячи менші поступки, від яких він стримувався роками, йдеться в аналітичному звіті.
Очевидно, російські військові керуватимуть білоруськими комплексами С-400, зазначили аналітики. Російський персонал може керувати системами С-400 так званого спільного російсько-білоруського навчального центру ВПС та ППО в Гродно у білорусі, створеного навесні 2021 року.
Також в ISW попередили, що продовжують спостерігати ознаки, що відповідають курсу на відновлене російське вторгнення на північ України з білорусі.
Незалежні білоруські джерела продовжують повідомляти про зростання російських механізованих сил у білорусі. Повідомляється, що близько 30 російських танків Т-80 було перекинуто до білорусі приблизно 20 грудня.
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