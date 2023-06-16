ISW: дані про втрати російських військ у Бахмуті домінують в інформаційній сфері

10:43 25 травня Київ, Україна





Аналіз вказує на те, що обговорення, пов'язані з повідомленнями про втрати російських військ у Бахмуті, повністю заповнили інформаційний простір, зважаючи на значне захоплення міста.



Євген пригожин, фінансист групи "Вагнер", заявив в інтерв'ю російському політтехнологу Костянтину Долгову 23 травня, що "Вагнер" втратив 10 000 завербованих засуджених та 10 000 досвідчених солдатів "Вагнера".



Російські так звані військові блогери швидко поширили інформацію про втрати, відхиляючи спільну російську дискусію про важливість захоплення Бахмута та посилюючи суперечки навколо повідомлень про втрати, а також виникли заяви про те, що втрати можуть бути набагато більшими, ніж офіційно озвучені. Згідно з експертами з Інституту вивчення війни (ISW) , інформація про втрати російських збройних сил у місті Бахмут стала домінуючою в інформаційній сфері країни-агресора.Аналіз вказує на те, що обговорення, пов'язані з повідомленнями про втрати російських військ у Бахмуті, повністю заповнили інформаційний простір, зважаючи на значне захоплення міста.Євген пригожин, фінансист групи "Вагнер", заявив в інтерв'ю російському політтехнологу Костянтину Долгову 23 травня, що "Вагнер" втратив 10 000 завербованих засуджених та 10 000 досвідчених солдатів "Вагнера".Російські так звані військові блогери швидко поширили інформацію про втрати, відхиляючи спільну російську дискусію про важливість захоплення Бахмута та посилюючи суперечки навколо повідомлень про втрати, а також виникли заяви про те, що втрати можуть бути набагато більшими, ніж офіційно озвучені.

"Заяви пригожина про втрати "Вагнера" в Бахмуті також стали джерелом напруженості в інформаційній сфері та визначають домінуючий дискурс щодо всієї російської кампанії в Бахмуті", - підсумували аналітики.

Пригожин, змістивши розмову на заявлені втрати "Вагнера", досяг значного успіху в тому, що позбавив міністерство оборони росії можливості заявити про інформаційну перемогу в Бахмуті і, ймовірно, продовжуватиме визначати і вести дискусію про Бахмут у майбутньому, проте це буде коштувати розкриття значних втрат, завданих його власним військам, для малозначних вигод".



На думку експертів, пригожин, ймовірно, використовує свою підвищену популярність після захоплення Бахмута, щоб посилити атаки на російських військових та політичні структури.



Зазначається, що засновник приватної військової компанії також використовує свою позицію про те, що "Вагнер" відповідає за захоплення Бахмута, щоб захищати "абсурдні рівні впливу на російські військові операції в Україні".