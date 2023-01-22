Винищувачі F-16 здатні закрити частину повітряного простору України

09:45 22 січня Київ, Україна

При постачанні в Україну винищувачі F-16 зможуть закрити частину повітряного простору від російських ракетних атак. Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телеканалу Київ у суботу, 21 січня.

Він зазначив, що ці літаки навряд чи зможуть збивати ракети, які летять балістичною траєкторією, проте крилаті ракети "можли б бути гарними цілями для таких літаків".

За його словами, американські винищувачі здатні закрити частину повітряного простору України.

"Це так і є у всіх країнах світу, що більшість країни перекривається саме авіаційними підрозділами. Є літаки, які стоять на бойовому чергуванні, і якщо з'являється загроза, вони піднімаються в небо і вилітають перехоплювати ракети", - пояснив спікер.

Гнат розповів, що кошти ППО захищають локальніші об'єкти - військові аеродроми, критичну інфраструктуру, урядові будівлі.

"Тому літаки там - більша частина ППО, ніж зенітні комплекси", - зазначив Ігнат.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що питання надання Україні винищувачів F-16 розблоковано.

Раніше стало відомо, що уряд Нідерландів готовий розглянути передачу Україні винищувачів F-16, але є умова.