Істерика серед росіян: "Тепер нас бомбитимуть, а не ми?!"

09:52 20 травня Київ, Україна

Росіяни почали панікувати через часті "бавовни" і справжню "рейкову війну", що охопила країну. Різко перейнялися вони "питаннями безпеки" і в "такому домашньому" Криму.

Після того, як 18 травня під Сімферополем зійшов з рейок потяг, який заблокував шлях до бази чорноморського флоту росії, на російських ресурсах одразу ж зробили припущення, що ця диверсія, а потім і "атака безпілотників ЗСУ" (яка нібито сталася того ж дня), а метою була залізнична інфраструктура, що з'єднує Крим із Херсонською областю, говорять про "намір українських підрозділів порушити логістику на Херсонському та Запорізькому напрямках".

На думку аналітиків британської розвідки, диверсії на залізничних об'єктах у Криму ще більше посилять занепокоєння кремля щодо його здатності захистити інші ключові об'єкти інфраструктури у регіоні.

І найголовніший із них – Кримський міст.

З того часу, як у жовтні 2022-го на Кримському (Керченському) мосту стався вибух, окупаційна влада заборонила заїжджати на нього вантажним автомобілям. Незважаючи на обіцянки ось-ось запустити повноцінний рух Кримським мостом після "бавовни" у жовтні 2022-го, цього так і не сталося. А тепер віцепрем'єр росії Марат Хуснуллін заявив пропагандистським ЗМІ, що цього не станеться в найближчому майбутньому.

"Ми зараз з погляду безпеки вирішили поки цього не робити, тому що постійно є спроби провокацій та впливу на Кримський міст. Тому поки є ці спроби і враховуючи, що у нас є гарантований сухопутний коридор (через інші окуповані території України. – ред.), плюс у нас не припиняє роботу поромна переправа, вирішили поки вантажні машини не пускати мостом", – заявив Хуснуллін.

Фактично окупанти розписалися у неможливості захистити стратегічний об'єкт, що викликало емоційне обговорення росіянами у соціальних мережах. А з огляду на останній підрив залізниці – реакція була, скажімо так, дуже бурхливою.

До речі, зараз усі великовантажі потрапляють до Криму на поромі, проте якщо море штормить, то переправа не працює – звідси великі затримки. А звідси й ціни на перевезення в АРК із росії зросли більш ніж удвічі.

"Більша частина радикального проросійськи налаштованого населення з приходом підрозділів до Криму в будь-якому форматі – наступі і так далі – першою ж вийде через поромну переправу до російської федерації. Ніхто тут не залишиться", – сказав начальник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов.

Фактично Буданов без зайвих слів змалював перспективу як для колаборантів, так і для окупантів: сухопутний коридор буде перерізаний, а Кримський міст "знерухомлений".

Про такий самий сценарій повернення Криму раніше говорив і ексдиректор з європейських справ Ради національної безпеки США підполковник Олександр Віндман. На його думку, звільнення Криму військовим шляхом не є чимось немислимим.

"Українська армія має знищити Керченський міст, що з'єднує росію з Кримом і дозволяє москві забезпечувати свої війська. Без мостів, автомобільних та залізниць до Криму кремлю доведеться перейти на забезпечення військ через море. Але баржі та пороми не зможуть задовольнити російські логістичні потреби, необхідні для підтримки боїв у Криму та на півдні України", – поділився він у статті для Foreign Affairs.

Він вважає, що тим часом українська армія тижнями обстрілюватиме російські війська та інфраструктуру. Серед цілей будуть логістичні вузли, авіабази, центри командування та контролю, військово-морські об'єкти та транспортні вузли.

У російських Telegram-каналах волають через диверсії, але Кримський міст вже назвали таким собі головним маркером майбутнього "армагеддону" - тобто контрнаступу ЗСУ. Мовляв, поки ударів по мосту немає, то "ще не все так погано", а як тільки завдадуть - рятуйся хто може. Однак як саме розвиватимуться події – покаже час. Незмінно лише одне: Крим був, є і буде українським.