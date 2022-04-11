"Істерична рефлексія": в ОП відреагували на статтю Путіна про Україну

20:42 12 липня Київ, Україна

Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк назвав статтю глави Кремля Володимира Путіна "банальною істеричною рефлексією і абсолютною і нескаламученою пропагандою в концентрованому вигляді".

"Замість обговорення реалій сьогоднішнього порядку денного - банальна істерична рефлексія. Спроба описати більш ніж тисячолітню історію кількох народів в одній статті завжди дуже небезпечна скочуванням в примітивізацію та плакатизацію історії. Життя росіян, українців, поляків, литовців, білорусів, євреїв та інших народів на території нашої частини Європи - це те, що не може бути адекватно відображене політичним текстом. Єдине, що вийде - це бездоганний агітаційний плакат", - зазначив Подоляк.

Він також підкреслив, що про це вже не раз висловлювався президент України Володимир Зеленський

"Сперечатися з плакатом? Обговорювати окремі художні спотворення пропагандистського характеру? Не має сенсу. Малювати у відповідь свій агітаційний плакат? Теж марне заняття. Життя сусідніх народів завжди сповнене загальних трагедій і загальних досягнень. Про це, до речі, вельми виразно вже висловлювався Володимир Зеленський. Проте будь-який спостерігач може розставити історичні акценти в своїх інтересах - саме це і зробив пан Путін. Дивує його трактування? Безумовно, ні. Мабуть, це позиція, яку він отримав вже дуже давно, і вона повністю відповідає радянському підручнику історії. Навіть без спроби поглянути ширше на історичний контекст з урахуванням останніх 30 років...", - додав радник глави Офісу Президента.

Подоляк додав, що спільна історія українського і російського народів не може бути причиною для продовження бойових дій на Донбасі.