"Істерична рефлексія": в ОП відреагували на статтю Путіна про Україну

Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк назвав статтю
глави Кремля Володимира Путіна "банальною істеричною рефлексією і абсолютною і нескаламученою пропагандою в концентрованому вигляді".
"Замість обговорення реалій сьогоднішнього порядку денного - банальна істерична рефлексія. Спроба описати більш ніж тисячолітню історію кількох народів в одній статті завжди дуже небезпечна скочуванням в примітивізацію та плакатизацію історії. Життя росіян, українців, поляків, литовців, білорусів, євреїв та інших народів на території нашої частини Європи - це те, що не може бути адекватно відображене політичним текстом. Єдине, що вийде - це бездоганний агітаційний плакат", - зазначив Подоляк.
Він також підкреслив, що про це вже не раз висловлювався президент України Володимир Зеленський
"Сперечатися з плакатом? Обговорювати окремі художні спотворення пропагандистського характеру? Не має сенсу. Малювати у відповідь свій агітаційний плакат? Теж марне заняття. Життя сусідніх народів завжди сповнене загальних трагедій і загальних досягнень. Про це, до речі, вельми виразно вже висловлювався Володимир Зеленський. Проте будь-який спостерігач може розставити історичні акценти в своїх інтересах - саме це і зробив пан Путін. Дивує його трактування? Безумовно, ні. Мабуть, це позиція, яку він отримав вже дуже давно, і вона повністю відповідає радянському підручнику історії. Навіть без спроби поглянути ширше на історичний контекст з урахуванням останніх 30 років...", - додав радник глави Офісу Президента.
Подоляк додав, що спільна історія українського і російського народів не може бути причиною для продовження бойових дій на Донбасі.
"Окупована частина Донбасу - це територія, на якій представникам наших народів найгірше саме через окупацію, і не має значення, що люди там думають про нашу спільну історію. Ніде в світі немає більш небезпечного місця для росіян, ніж Донецьк і Луганськ зараз. Хто в цьому винен? Безумовно, не Мазепа, не Скоропадський, не унія, не Центральна Рада і не хто-небудь інший зі статті пана Путіна. Швидше, це виглядає як психотерапевтична спроба самовиправдатися за агресію. А ось рішення про мир в Україні - а, значить, про припинення вогню і про виведення іноземних військ з території України - може бути прийняте в Кремлі. Саме це рішення необхідне, і його не вдасться заговорити будь-якими міркуваннями про історію", - резюмував чиновник.
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