Використовуючи хімічну зброю проти ЗСУ, окупанти не врахували напрям вітру

Про стан сил на Мар'їнському розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень. Часом на війні трапляються курйозні випадки. Так, наприклад, російські окупанти скинули на позиції ЗСУ хімічний боєприпас, але вітер був у бік росіян.. Як то кажуть, "випадковість? Не думаю…"

За словами спікера, минулої доби окупанти штурмували Мар'їнку – відбулося 13 бойових зіткнень. Ворог отримав відсіч і відійшов.

Застосовуючи танки, РСЗВ та ствольну артилерію, на Мар'їнському напрямку ворог здійснив понад 440 обстрілів.

"Зафіксовано факт скидання на одну з позицій забороненого хімічного боєприпасу – аерозольої, задушливої дії. Вітер був у бік супротивника", – повідомив Шершень.

24 червня Східне угруповання військ почало наступ на кількох напрямках одночасно. На всіх напрямках є поступ уперед.