Іспанські навчання: українські військові освоюють HAWK

08:47 09 листопада Київ, Україна

В Іспанії розпочалися нові військові навчання, в рамках яких українські військовослужбовці навчаються використовувати зенітно-ракетні комплекси HAWK.



Про це повідомляє Міністерство оборони Іспанії.



Згідно з інформацією, продовжуючи заходи, які вже проводились у першій половині 2023 року, 74-й зенітно-артилерійський полк проводить новий курс підготовки для кількох десятків українських військовослужбовців щодо використання та обслуговування зенітно-ракетних комплексів HAWK.



Міністерство оборони Іспанії зазначає, що ці навчання спрямовані на покращення можливостей протиповітряної оборони України перед можливими загрозами з боку повітряних атак ракетами чи безпілотниками.



Підготовка охоплює як теоретичні, так і практичні заняття і проводиться в Дос Ерманасі. Для формування команди інструкторів було відібрано висококваліфікованих та досвідчених військовослужбовців із полку.