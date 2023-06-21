Іспанія розмістить зенітно-ракетний комплекс у Латвії на саміті НАТО

11:51 21 червня Київ, Україна

Іспанія планує тимчасово розмістити зенітно-ракетний комплекс NASAMS на військовій базі Лієлварде в Латвії під час майбутнього саміту НАТО, що відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня.

Про це повідомляє іспанське видання ABC.

В рамках забезпечення безпеки саміту, близько 85 іспанських військовослужбовців також вирушать із Латвії до Литви разом із батареєю NASAMS.

Представники військових кіл Іспанії відзначили, що ця військова участь у захисті Вільнюського саміту НАТО є демонстрацією надійності, сумісності іспанської системи з іншими системами НАТО та прихильності до Атлантичного альянсу.

Комплекс NASAMS було розгорнуто Іспанією у Латвії у червні 2022 року.