Іспанія розмістить зенітно-ракетний комплекс у Латвії на саміті НАТО

Іспанія планує тимчасово розмістити зенітно-ракетний комплекс NASAMS на військовій базі Лієлварде в Латвії під час майбутнього саміту НАТО, що відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня.
Про це повідомляє іспанське видання ABC.
В рамках забезпечення безпеки саміту, близько 85 іспанських військовослужбовців також вирушать із Латвії до Литви разом із батареєю NASAMS.
Представники військових кіл Іспанії відзначили, що ця військова участь у захисті Вільнюського саміту НАТО є демонстрацією надійності, сумісності іспанської системи з іншими системами НАТО та прихильності до Атлантичного альянсу.
Комплекс NASAMS було розгорнуто Іспанією у Латвії у червні 2022 року.
Про це повідомляє іспанське видання ABC.
В рамках забезпечення безпеки саміту, близько 85 іспанських військовослужбовців також вирушать із Латвії до Литви разом із батареєю NASAMS.
Представники військових кіл Іспанії відзначили, що ця військова участь у захисті Вільнюського саміту НАТО є демонстрацією надійності, сумісності іспанської системи з іншими системами НАТО та прихильності до Атлантичного альянсу.
Комплекс NASAMS було розгорнуто Іспанією у Латвії у червні 2022 року.
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