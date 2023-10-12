Іспанія надасть Україні установки Hawk та боєприпаси

10:21 12 жовтня Київ, Україна

Іспанія готова надати Україні шість нових пускових установок для зенітно-ракетних комплексів Hawk, а також повідомила про майбутнє постачання артилерійських боєприпасів калібру 155 і 105 мм.



Цю інформацію опублікувало Міністерство оборони України.



Глава Міноборони Іспанії Маргарита Роблес підкреслила, що нові зенітні ракетні установки будуть інтегровані в існуючу американську батарею. Крім того, з листопада буде організовано навчання для українських операторів та технічного персоналу з обслуговування зенітно-ракетних комплексів HAWK на території Іспанії.



Також Маргарита Роблес оголосила про підготовку постачання артилерійських боєприпасів калібру 155 і 105 мм. У наступній партії поставок Україні також надішлють важкі кулемети для посилення протидії безпілотним літальним апаратам.



За словами голови Міноборони Іспанії, польові пайки вже прямують до України, а потім йдуть постачання електрогенераторів і водолазних компресорів, а також елементів зимового спорядження для військових. Крім того, буде продовжено тренування українських військових, зокрема проведення навчань у місті Толедо та інших місцях за участю понад чотирьох тисяч солдатів.