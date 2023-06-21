Іспанія надасть Україні допомогу для оснащення шкіл, підтримки жертв насильства та мобільних клінік

19:18 21 червня Київ, Україна

Іспанія надасть Україні нову допомогу з оснащення шкіл укриттями, підтримки жертв сексуального насильства та забезпечення мобільних клінік для новонароджених.



Про це заявив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес під час конференції з відновлення України, яка проходить 21-22 червня у Лондоні.. МЗС Іспанії опублікувало заяву Альбареса у Twitter.



За його словами, уряд Іспанії зобов'язався у Лондоні виділити Україні 250 мільйонів євро.

"У тому числі затверджено і нове зобов'язання у розмірі 7 мільйонів євро, про яке я оголошую сьогодні. Воно спрямоване на облаштування шкіл укриттями, підтримку жертв сексуального насильства та забезпечення мобільних клінік інкубаторами для немовлят", - сказав Хосе Мануель Альбарес.

Глава МЗС Іспанії також додав, що країна мобілізує понад 24 тисячі тонн гуманітарної допомоги, яку передадуть постраждалим від підриву росіянами греблі Каховської гідроелектростанції.



Альбарес також зазначив, що Іспанія готова поділитися з Україною досвідом у таких секторах як інфраструктура, енергетика, водопостачання, санітарія, охорона здоров'я та залізниця, щоб допомогти у відновленні.