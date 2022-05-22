Іспанія підтвердила свою участь в Кримській платформі

17:21 17 серпня Київ, Україна

Іспанія, в особі нового глави МЗС країни Хосе Мануеля Альбареса Буено, візьме участь в саміті Кримської платформи.

Про це йшлося під час телефонної розмови глав МЗС двох країн, повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ України.

"Міністр закордонних справ і міжнародного співробітництва Іспанії Хосе Мануель Альбарес Буено запевнив у твердій підтримці Іспанією суверенітету і територіальної цілісності України. Глава іспанської дипломатії підтвердив, що представлятиме Королівство Іспанія на інавгураційному саміті Кримської платформи", - йдеться в повідомленні.

Глави МЗС також домовилися почати підготовку до першого в історії українсько-іспанських відносин візиту прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса в Україну.



Також сторони обговорили підготовку до святкування в 2022 році 30-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між двома країнами.