Іспанія підтвердила свою участь в Кримській платформі

Іспанія, в особі нового глави МЗС країни Хосе Мануеля Альбареса Буено, візьме участь в саміті Кримської платформи.
Про це йшлося під час телефонної розмови глав МЗС двох країн, повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ України.
Глави МЗС також домовилися почати підготовку до першого в історії українсько-іспанських відносин візиту прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса в Україну.
Також сторони обговорили підготовку до святкування в 2022 році 30-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між двома країнами.
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